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關稅戰陰霾未散 連鎖速食哪些餐點會先漲？

編譯尤寶琪／即時報導
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麥當勞在過去幾年，已經因為了應對通貨膨脹而調漲價格而飽受抨擊。與2019年的平均價格相比，大麥克的價格上漲了21%，大麥克套餐的成本則是上漲了27%。美聯社
麥當勞在過去幾年，已經因為了應對通貨膨脹而調漲價格而飽受抨擊。與2019年的平均價格相比，大麥克的價格上漲了21%，大麥克套餐的成本則是上漲了27%。美聯社

受美國總統川普的新關稅的影響，多個速食巨頭的菜單，恐怕也將隨之上漲了。

川普稱此舉是「經濟獨立宣言」，目的是要增加美國的財富。他宣布對所有進口產品徵收10%的統一關稅，並對60個國家徵收特定的附加關稅，以及先前對中國、墨西哥、加拿大徵收的關稅。

川普的關稅政策影響了數個，這幾家連鎖餐廳倚賴原料來源的國際市場。這意味著，菜單價格上漲的可能將會是無可必免的。

以下就是價格將會受到關稅影響的幾家速食帝國。

麥當勞(McDonald's)

繼澳洲貿易部長法雷爾(Don Farrell)警告新關稅可能會影響大麥克(Big Mac)的價格後，澳洲和其他麥當勞牛肉來源國，皆被徵收了10%的關稅。美國在牛肉方面，同時也倚賴巴西、巴拉圭和阿根廷等國家的輸出。

麥當勞在過去幾年，已經因為了應對通貨膨脹而調漲價格而飽受抨擊。與2019年的平均價格相比，大麥克的價格上漲了21%，大麥克套餐的成本則是上漲了27%。

賽百味(Subway)

賽百味的部分商品，例如甜椒，是來自加拿大。根據川普的計劃，幾乎所有來自加拿大的產品都將被徵收25%的關稅。

加拿大對此也採取了報復措施，對多種美國產品徵收關稅。

賽百味同時還從墨西哥和瓜地馬拉進口原物料，而這兩個國家則是分別被徵收25%和10%的關稅。

溫蒂漢堡(Wendy's)

雖然溫蒂的牛肉是美國牛，但使用的棕櫚油(Palm oil)則是來自國內和國外供應商。其中，印尼是其原料的最大生產國之一，目前面臨32％的關稅。

溫蒂表示：「從全球角度來看，溫蒂漢堡並非是棕櫚油的大量用戶，但我們認知到這個問題的重要性，並致力於使用負責任且永續性的棕櫚油來源。」

除了棕櫚油，溫蒂的生菜和番茄等原料，則是來自加拿大和墨西哥。

漢堡王(Burger King)

漢堡王不僅是麥當勞最大的競爭對手之一，其部分漢堡的牛肉，同樣也是來自澳洲，在2024年從澳洲進口了近40萬噸的牛肉。

不幸的是，川普的10%新關稅可能會影響漢堡價格，並預計會擾亂出口。

漢堡王有部分的牛肉是來自紐西蘭，而紐西蘭目前輸往美國的所有商品皆有10%的關稅。

Dunkin'

有鑒於咖啡是來自巴西、哥倫比亞、墨西哥和薩爾瓦多(El Salvador)等關稅受害國家，Dunkin'的忠實顧客，在不久的將來恐看到連鎖店的咖啡價格上漲。

但這家連鎖餐廳，也在美國本土採購許多原料，包括所有烘焙食品中使用的水果。

關稅 川普 加拿大

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