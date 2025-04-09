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Trader Joe's春季限定法式甜點 粉絲給10分好評

編譯周靜芝/即時報導
連鎖超市Trader Joe's。(美聯社)
連鎖超市Trader Joe's。(美聯社)

春天到了，不僅大自然預示著新季節的來臨，到連鎖超市Trader Joe's逛一圈也能感受到些許清新氣息，尤其是春季首度亮相的限量版蛋白霜百香果塔（Passion Fruit Meringue Tartelettes）。

烹飪網站The Kitchen報導，它完美融合蛋白霜檸檬塔與新鮮百香果的熱帶風味，甜而不膩、口感既酥脆又絲滑，彷彿剛從法式廚房出爐。塔皮酥軟、內餡是百香果凝凍，烘烤前再淋上一層形狀完美的蛋白霜。當它們陳列在Trader Joe's的冷凍食品櫃時，買回家後要做的就僅是解凍和端上桌。

蛋白霜百香果塔每盒有兩個，很適合與家人、閨蜜分享，或是作為約會之夜的餐後甜點。每盒只需4.99元，價格實惠，不妨在售罄前多買一盒（或兩盒，或三盒）囤滿冰箱。

Trader Joe's的粉絲很快就在社群媒體上分享他們對這款季節性甜點的第一印象。一位留言者說，這些看起來好好吃，而且很漂亮；另一人說，這真是太棒了，是她長久以來最喜歡的新商品。

一位好奇的Trader Joe's購物者問，若10分是滿分，大家會給它幾分？回應是「10」。這是極高的評價，尤其是對冷凍甜點來說。

Trader Joe's常在節日推出季節性商品，蛋白霜百香果塔也屬於此，因此若想要享受這款特別的甜點來迎接美麗的春天，盡快去買一兩包來品嚐吧。

Trader Joe's 社群媒體

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