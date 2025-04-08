美國最受歡迎餐廳 為何在10個州取10幾個名字

法式蘸醬三明治。示意圖。Image by Larry White from Pixabay

比歐(George Biel)1977年創設於納什維(Nashville)的餐廳極受歡迎，名流如泰勒絲 等人甚至被瞧見出現在其連鎖餐廳，但他旗下30多家餐廳在10個州取了十幾個名字，為何如此外界一直猜不透。

Yahoo!生活網站報導，名流主廚張大衛(David Chang)表示，比歐餐廳裡的法式蘸醬三明治讓他「魂牽夢繫」；米其林星級主廚懷特(Michael White)推崇該餐廳的成功，在了解人們要什麼，又能給他們。知名餐廳老闆邁爾(Danny Meyer)極喜愛他們的服務。歌后泰勒絲被人看到出現在其聖塔蒙尼卡(Santa Monica)、東漢普頓(East Hampton)兩地餐廳。2016年，「好胃口」(Bon Appétit)點名它為「美國最喜愛餐廳」。

比歐在納什維開店時，為紀念故鄉而取名為「休士頓 」(Houston)。但是因為該餐廳在十個州取了十幾個名字，食客甚至不曉得自己在同一個連鎖餐廳裡用餐。比歐怎麼把一家餐廳經營成連鎖店，實在很難了解，只是隨著公司成長，比歐用心維持品質，他的加盟店則擴散到全國。

雖說其他分店起初都維持與那什維本店同一名稱，但該餐飲集團2010年把幾家分店改名為「希爾斯東」(Hillstone)。有些人推測改名是迂迴策略，想避開聯邦及各州法規；法規要求達一定規模的連鎖餐廳，要開始標示他們菜單上的營養資訊；但該集團否認這項猜測。如今這些連鎖餐廳合稱「希爾斯東餐飲集團」(Hillstone Restaurant Group)，走高檔路線，因口味穩定、服務佳、菜色棒，而享譽全國。

除了希爾斯東、休士頓，其他一些餐廳取的名包括「灣流」(Gulfstream)、「榮譽酒店」(Honor Bar)，還有幾家按地名而取名的「燒烤店」如「東漢普頓燒烤」(East Hampton Grill)、「棕櫚灘燒烤」(Palm Beach Grill)。但食客無論在哪家店吃，一定能找到一些招牌菜、自己最愛的餐點。美食網站Chowhound稱這個連鎖餐飲集團擁有全美最佳的法式蘸醬三明治。紐約時報 宣稱該餐廳的三明治是「連鎖大企業產品，只是真的好吃。」

這家餐廳最受喜愛的其他名菜，還有丁式(Ding's)酥脆雞排三明治、羽衣甘藍加烤雞肉沙拉，餐廳評鑑網站The Infatuation形容為「好吃到欲罷不能」。