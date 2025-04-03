吃起來像木頭…好市多雞胸肉 顧客列「10大罪狀」

雞胸肉示意圖。路透

倉儲式賣場好市多 （Costco）因實惠價格和高品質商品深受顧客喜愛，最近卻有一個產品在社群平台Reddit上掀起了熱烈的討論，且大多數網友都表達了對此產品的不滿—那就是好市多自有品牌科克蘭（Kirkland）的去骨雞胸肉。

健康資訊網站「Eat This, Not That」查閱了447則網友留言，總結出了這款雞肉的10大問題：

1. 雞胸肉太乾、太老「像木頭」

網友「u/BobbertAnonymous」將這種口感比作 「咬一串綁在一起的橡皮筋」，而其他人則說，每塊科克蘭去骨雞胸肉都有「木頭或義大利 麵的紋理」，就連有機款也有。

2. 大塊雞胸肉難煮熟

網友「u/Gen_Ecks」解釋說，較小的4盎司雞胸肉被餐廳業者搜刮，因此多數消費者只能吃到10-12盎司的「巨大木質」雞胸肉。其他網友則補充說，這些雞胸肉很不容易烹調，因為必須花較長時間解凍並切塊，或是用較低的溫度煮更長的時間。

3. 雞胸肉變難吃

網友「u/bex_nh」表示，他試著吃更多瘦肉蛋白質，但已經無法再忍受雞胸肉了，而其他網友也說這款肉「看起來好像沒煮熟，但同時又好像太老，非常難咬！」

4. 改吃雞腿、全雞

網友「u/Mike15321」說雞腿更好吃，也有許多人改為購買全雞，以獲得更好品質的肉。

5. 用盡手段也煮不出好菜

有些顧客建議可以試著舒肥、用木槌敲打，或醃製，但網友「u/OsterizerGalaxieTen」警告說，不管用什麼高超的技巧，無骨雞胸肉還是不好吃。

6. 烤雞腿代替？

有好幾位消費者趁機大讚5美元的烤雞是退而求其次的好選擇，但也有人提出疑慮，網友「u/Pale-Archer3849」 說熟食區的雞腿「太鹹了」，也有人覺得口感「黏黏的」、不是很好吃。

7. 乾脆買貴的

許多網友表示他們已經放棄柯克蘭，改為購買其他品牌的有機雞肉，並強調可以選擇「氣冷雞」（air-chilled），這樣的處理可避免水浴，肉質「更嫩、更多汁」。

8. 都是養殖場惹的禍？

網友「u/soitgoes_42」指出，數十年來，養殖場為了獲得更大、長得更快的雞隻而進行育種，是造成「肉質木質化」的原因。

9. 不一定能退貨

網友「u/Specific-Building380」表示獨立包裝的雞胸肉太浪費且不環保，也有其他人說，他們會嘗試退還口感不佳的肉，但各地退貨政策不一、不一定能退成功。

10. 顧客呼籲好市多「快改善」

網友「u/nsj95」說，科克蘭雞胸肉變難吃的問題在Covid-19疫情 之後更加嚴重，呼籲好市多盡快改善，不過也有許多人認為，除非人們開始願意高價購買散養雞，否則養殖的「木質雞」是不會消失的。