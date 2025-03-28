我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普簽行政令 聯邦接管華府 讓首都更安全、美麗

近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

巴黎迪士尼樂園法式料理 靈感全來自經典影片

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴黎迪士尼樂園。路透
巴黎迪士尼樂園。路透

如果La Forêt Secrète par Jean Imbert餐廳的美食看起來都很像曾在迪士尼電影中出現過，那是因為它們就是。

這家由法國主廚讓·尹貝爾（Jean Imbert）所開設的餐廳於3月7日在巴黎迪士尼樂園五星級飯店內開幕。尹貝爾重溫了他最喜愛的迪士尼電影，以及童年時造訪巴黎郊外這座主題樂園的回憶，創造出來自影片中的美味菜單。

旅遊與休閒（Travel + Leisure）網站報導，尹貝爾將這些充滿戲劇風格的菜式栩栩如生地呈現出，其中包括「海底世界」，這是一道由小龍蝦、貝類和魚子醬組成的開胃菜，靈感來自「小美人魚」；以及「阿里王子的塔吉鍋」，是一道雞肉釀椰棗與乾果的主菜，靈感來自「阿拉丁」。「雷米的普羅旺斯燉菜」以蕃茄汁、義大利香醋調味，是「料理鼠王」中經典法國菜的餐點變化；而「湯尼與喬的義大利麵」則來自「小姐與流氓」，以油封小牛肉和康提起司為主。

尹貝爾表示，這些菜式既要有高辨識度，又要非常精緻。

甜點同樣充滿想像力，有適合「法櫃奇兵」印第安納·瓊斯的「失落方舟奶油酥餅」，以香草、焦糖、醃漬檸檬和杏仁酥餅製成；以及靈感來自「睡美人」中奧蘿拉公主的甜美藍莓、香草和來自尼泊爾的東方野果。如果食客想嚐鮮，還可點「白雪公主」中的羅勒與魚子醬萊姆製成的「魔法蘋果」。

要注意的是，該餐廳只在周三至周日晚上營業，提供兩種菜單：三道式體驗菜單，價格為140歐元（152美元），或五道式品嚐菜單，價格為200歐元（218 美元）。此外，還有三道式兒童菜單，價格為70歐元（76美元），內容包括 「燈節」（炸魚薯條）和「愛麗絲夢遊仙境」中的「愛麗絲餅乾」（形狀像撲克牌的草莓巧克力餅乾）。

該餐廳的裝潢也與菜單搭配，尹貝爾說，這裡的設計看來就像置身魔法森林，靈感來自於許多迪士尼電影，如「白雪公主」、「美女與野獸」等。

迪士尼 義大利 主題樂園

上一則

帕丁頓熊雕像遭竊 英國法官嚴批2肇事皇家空軍

延伸閱讀

要綠肺拒空汙 巴黎500街道擴大成徒步區 再取消1萬車位

要綠肺拒空汙 巴黎500街道擴大成徒步區 再取消1萬車位
迪士尼首座住宅社區迎首批居民

迪士尼首座住宅社區迎首批居民
華埠深夜尾隨槍殺案 19歲第二嫌落網

華埠深夜尾隨槍殺案 19歲第二嫌落網
繼蘋果、好市多後第4家 迪士尼股東否決反DEI提案

繼蘋果、好市多後第4家 迪士尼股東否決反DEI提案

熱門新聞

網約車司機。Image by Brian Penny from Pixabay

退休後找份兼職工作 這7種不需要太多經驗

2025-03-27 11:21
網友好奇好市多衣服是誰在買。示意圖，非新聞事件圖。(美聯社)

好市多服飾誰在買？在美華人讚「時尚終點」：孩子從小穿到大

2025-03-21 19:58
示意圖。Image by Susanne Weitzhofer from Pixabay

想到國外退休？這5國歡迎美國人

2025-03-25 10:30
Image by PublicDomainPictures from Pixabay

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

2025-03-26 10:23
網友推薦Texas Roadhouse好吃的小麵包。（取材自小紅書＠薇薇安小美眉）

Texas Roadhouse他點最便宜餐「吃爆麵包」 推兩款牛排：真正好吃

2025-03-23 19:55
北喀斯喀特國家公園。Image by carolynhasemail from Pixabay

避開人群 何不探訪最少人前往的國家公園？

2025-03-21 11:32

超人氣

更多 >
美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」

美國入境嚴審 雙重國籍公民被帶進小黑屋「好焦慮」
尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」

尷尬…眼尖網友發現「小川普」書房放「這個」
判斷自己可能壽命長短 「一分鐘快速測試」可當指標

判斷自己可能壽命長短 「一分鐘快速測試」可當指標
緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感

緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感
裸女大鬧德州機場 用鉛筆刺傷兩人並咬人

裸女大鬧德州機場 用鉛筆刺傷兩人並咬人