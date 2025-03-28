巴黎迪士尼樂園法式料理 靈感全來自經典影片

巴黎迪士尼樂園。路透

如果La Forêt Secrète par Jean Imbert餐廳的美食看起來都很像曾在迪士尼 電影中出現過，那是因為它們就是。

這家由法國主廚讓·尹貝爾（Jean Imbert）所開設的餐廳於3月7日在巴黎迪士尼樂園五星級飯店內開幕。尹貝爾重溫了他最喜愛的迪士尼電影，以及童年時造訪巴黎郊外這座主題樂園 的回憶，創造出來自影片中的美味菜單。

旅遊與休閒（Travel + Leisure）網站報導，尹貝爾將這些充滿戲劇風格的菜式栩栩如生地呈現出，其中包括「海底世界」，這是一道由小龍蝦、貝類和魚子醬組成的開胃菜，靈感來自「小美人魚」；以及「阿里王子的塔吉鍋」，是一道雞肉釀椰棗與乾果的主菜，靈感來自「阿拉丁」。「雷米的普羅旺斯燉菜」以蕃茄汁、義大利 香醋調味，是「料理鼠王」中經典法國菜的餐點變化；而「湯尼與喬的義大利麵」則來自「小姐與流氓」，以油封小牛肉和康提起司為主。

尹貝爾表示，這些菜式既要有高辨識度，又要非常精緻。

甜點同樣充滿想像力，有適合「法櫃奇兵」印第安納·瓊斯的「失落方舟奶油酥餅」，以香草、焦糖、醃漬檸檬和杏仁酥餅製成；以及靈感來自「睡美人」中奧蘿拉公主的甜美藍莓、香草和來自尼泊爾的東方野果。如果食客想嚐鮮，還可點「白雪公主」中的羅勒與魚子醬萊姆製成的「魔法蘋果」。

要注意的是，該餐廳只在周三至周日晚上營業，提供兩種菜單：三道式體驗菜單，價格為140歐元（152美元），或五道式品嚐菜單，價格為200歐元（218 美元）。此外，還有三道式兒童菜單，價格為70歐元（76美元），內容包括 「燈節」（炸魚薯條）和「愛麗絲夢遊仙境」中的「愛麗絲餅乾」（形狀像撲克牌的草莓巧克力餅乾）。

該餐廳的裝潢也與菜單搭配，尹貝爾說，這裡的設計看來就像置身魔法森林，靈感來自於許多迪士尼電影，如「白雪公主」、「美女與野獸」等。