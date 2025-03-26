鋁箔紙包剩菜恐食物中毒？ 專家說明原因

示意圖。Image by gong from Pixabay

很多人在收剩菜時，都會選擇用鋁箔紙來包裝，然後再放到冰箱裡；但專家警告，鋁箔紙這個常見的廚房必需品，其實缺點大於優點。

食品科學家認為，用鋁箔紙包裹的食物，更容易受到危險細菌的感染。卡懷特(Zacharay Cartwight)博士警告，鋁箔紙「無法形成完全密封，因為它本身不具黏性」。

他告訴Southern Living，鋁箔紙「不能完全貼合表面」，不像保鮮和或可封口塑膠袋等，能阻止空氣和氧氣接觸到食物。卡懷特博士解釋說，食用用鋁箔包裹的剩菜，可能會導致嚴重的食物中毒。

在此之前，有消息聲稱英國零售龍頭特易購(Tesco)決定更換超市鷹嘴豆泥罐頭上的塑膠蓋，改成只用無法重複蓋回去使用的軟塑膠包裝蓋。現在，專家警告民眾購物時要格外小心，因為新的軟包裝蓋無法讓鷹嘴豆泥罐頭密封，容易導致病毒滋生。

萊斯特大學(University of Leicester)臨床微生物學者傅利斯通(Primrose Freestone)也敦促，民眾在保存剩菜時，務必使用能密封的容器。

她警告，沒有正確儲存和重新加熱剩菜的人，容易面臨「潛在危及生命的食物中毒」之風險。她同時還強調，冰箱內華氏37度至40度的溫度，並不足以阻止所有危險微生物的生長，因此冷凍會是更好的保存選擇。

以下為專家教到，正確的食物儲存方法：

1. 使用密封容器：用對容器可幫助於防止食物暴露在空氣中，導致食物變質。其中，玻璃容器不但更衛生，且是個更環保永續的選擇。

2. 貼上標籤：這樣做可以幫助追蹤保質期並避免食物浪費。

3. 同類食品放在一起：讓人更輕鬆地找到所需食品，可利用冰箱隔板或可重複使用的袋子來幫助分隔冰箱。

4. 使用冰箱和冷凍庫：將生肉放在最底層的架上，好避免污染，並使用冷凍庫來做長期存放。

5. 輪換庫存：將較新的食物放在後面，將較舊的食物放在前面；這能幫助你注意到需要先處理掉的食物。