我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州聯邦眾議員華特斯：川普應考慮遣返梅蘭妮亞

「大西洋月刊」公布川普國安高層群聊更多內容

鋁箔紙包剩菜恐食物中毒？ 專家說明原因

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。Image by gong from Pixabay
示意圖。Image by gong from Pixabay

很多人在收剩菜時，都會選擇用鋁箔紙來包裝，然後再放到冰箱裡；但專家警告，鋁箔紙這個常見的廚房必需品，其實缺點大於優點。

食品科學家認為，用鋁箔紙包裹的食物，更容易受到危險細菌的感染。卡懷特(Zacharay Cartwight)博士警告，鋁箔紙「無法形成完全密封，因為它本身不具黏性」。

他告訴Southern Living，鋁箔紙「不能完全貼合表面」，不像保鮮和或可封口塑膠袋等，能阻止空氣和氧氣接觸到食物。卡懷特博士解釋說，食用用鋁箔包裹的剩菜，可能會導致嚴重的食物中毒。

在此之前，有消息聲稱英國零售龍頭特易購(Tesco)決定更換超市鷹嘴豆泥罐頭上的塑膠蓋，改成只用無法重複蓋回去使用的軟塑膠包裝蓋。現在，專家警告民眾購物時要格外小心，因為新的軟包裝蓋無法讓鷹嘴豆泥罐頭密封，容易導致病毒滋生。

萊斯特大學(University of Leicester)臨床微生物學者傅利斯通(Primrose Freestone)也敦促，民眾在保存剩菜時，務必使用能密封的容器。

她警告，沒有正確儲存和重新加熱剩菜的人，容易面臨「潛在危及生命的食物中毒」之風險。她同時還強調，冰箱內華氏37度至40度的溫度，並不足以阻止所有危險微生物的生長，因此冷凍會是更好的保存選擇。

以下為專家教到，正確的食物儲存方法：

1. 使用密封容器：用對容器可幫助於防止食物暴露在空氣中，導致食物變質。其中，玻璃容器不但更衛生，且是個更環保永續的選擇。

2. 貼上標籤：這樣做可以幫助追蹤保質期並避免食物浪費。

3. 同類食品放在一起：讓人更輕鬆地找到所需食品，可利用冰箱隔板或可重複使用的袋子來幫助分隔冰箱。

4. 使用冰箱和冷凍庫：將生肉放在最底層的架上，好避免污染，並使用冷凍庫來做長期存放。

5. 輪換庫存：將較新的食物放在後面，將較舊的食物放在前面；這能幫助你注意到需要先處理掉的食物。

上一則

運動前或之後進食? 該吃什麼？

下一則

拍護照照片為何不能微笑？ 讓專家告訴你

延伸閱讀

太久沒清冰箱竟長出「霉花」 網驚呼：連實驗室都養不出來

太久沒清冰箱竟長出「霉花」 網驚呼：連實驗室都養不出來
NBA／詹姆斯、八村壘復出 公牛31分差大勝湖人

NBA／詹姆斯、八村壘復出 公牛31分差大勝湖人
NBA／菜鳥射手飆20分寫紀錄 綠衫軍雙探花缺陣照贏籃網

NBA／菜鳥射手飆20分寫紀錄 綠衫軍雙探花缺陣照贏籃網
NBA／綠衫軍雙槍合砍71分 詹皇傷退湖人反撲功虧一簣

NBA／綠衫軍雙槍合砍71分 詹皇傷退湖人反撲功虧一簣

熱門新聞

網友分享退休後的生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

退休後減少社交平凡的一天 她每日重複「做4好」

2025-03-17 19:41
網友好奇好市多衣服是誰在買。示意圖，非新聞事件圖。(美聯社)

好市多服飾誰在買？在美華人讚「時尚終點」：孩子從小穿到大

2025-03-21 19:58
有些人認為飛機餐不好吃，但一名旅遊記者維琪試圖為它們平反；示意圖，和本新聞無關。(圖／123RF)

飛機上用餐 注意4點保安全

2025-03-20 09:49
最新研究發現，只要每天喝上三杯綠茶，不但可以預防失智，甚至能夠降低心血管疾病與罹癌風險。Image by Mirko Stödter from Pixabay

每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症

2025-03-18 09:48
示意圖。Image by Susanne Weitzhofer from Pixabay

想到國外退休？這5國歡迎美國人

2025-03-25 10:30
網友推薦Texas Roadhouse好吃的小麵包。（取材自小紅書＠薇薇安小美眉）

Texas Roadhouse他點最便宜餐「吃爆麵包」 推兩款牛排：真正好吃

2025-03-23 19:55

超人氣

更多 >
曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地

曾性侵55女 加州史上最惡名昭彰強姦犯 現居此地
矽谷人工作壓力大 年輕人爆買褪黑素

矽谷人工作壓力大 年輕人爆買褪黑素
全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查

全家出門買聖誕樹後消失逾60年 懸案露曙光卻停止搜查
婚姻綠卡面談時間增10倍 移民局籲舉報詐欺行為

婚姻綠卡面談時間增10倍 移民局籲舉報詐欺行為
連夜市名字都記得…玄彬難忘台灣這一味 曝口袋名單

連夜市名字都記得…玄彬難忘台灣這一味 曝口袋名單