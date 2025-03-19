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最新研究顯示 常喝咖啡和茶可降低口腔癌、咽喉癌風險

編譯潘勛／即時報導
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最新科學研究指出，飲用咖啡及茶能降低一些頭部、頸部癌症的發展，包括口腔癌及咽喉癌。Image by toodlingstudio from Pixabay
最新科學研究指出，飲用咖啡及茶能降低一些頭部、頸部癌症的發展，包括口腔癌及咽喉癌。Image by toodlingstudio from Pixabay

最新科學研究指出，飲用咖啡及茶能降低一些頭部、頸部癌症的發展，包括口腔癌及咽喉癌。

新聞周刊(Newsweek)報導，猶他大學(University of Utah) 「國際頭頸癌症流行病學集團」(International Head and Neck Cancer Epidemiology consortium)所轄的「杭次曼癌症研究所」(Huntsman Cancer Institute)科學家綜合分析全世界14篇科研成果；總計起來，他們的後設研究共有近1萬名患有頭、頸部癌症的病人資訊，以及沒患病的對照組人士近1萬6000人。

參與研究的人都填寫問卷，了解他們診斷之前，每天、每周、每月、每年飲用的含咖啡因咖啡、無咖啡因咖啡與茶的數量。頭、頸部癌症是世上第七常見的癌症。

研究發現每天喝四杯含咖啡因咖啡的人，整體而言頭、頸部癌症發作的機率少17%。這些人得口腔癌的機率少30%，咽喉癌少22%。

每天喝三到四杯含咖啡因咖啡的人，罹患下咽癌(hypopharyngeal cancer)這種咽喉癌的機率也減41%。

但似乎不只是含咖啡因咖啡有功效；喝無咖啡因咖啡也能降低口腔癌罹患機率達25%。喝茶的實驗參與者罹患下咽癌的機率減少29%。

哪怕只喝很少量的茶，也就是每天一杯或者不到，對減少頭、頸部癌症發作也有9%的功效，對下咽癌則減少達27%。

但是，每天喝一杯以上的茶，會增加罹患喉癌的機率達38%。

猶他大學公共衛生兼任副教授李苑親(Yuan-Chin Lee，音譯)表示，雖說就飲用咖啡及茶與降低癌症風險之關聯，以往就有研究，但本次研究仍凸顯咖啡與茶，對頭、頸類癌症下屬各不同類型癌症，有不同的影響，另觀察到即便無咖啡因的咖啡都有些正面影響。

李苑親表示，咖啡與茶這些嗜好相當複雜，這篇研究所得，認為有必要取得更多數數據、進一步研究，才能證實咖啡及茶對降低罹癌風險的功效。

這次後設研究立足於流行病學，意味科學團隊只觀察飲用咖啡、茶與某些癌症的交互關聯，此外不必然證實喝咖啡或茶就是這些癌症風險降低的原因。

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