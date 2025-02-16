道地台式糕餅店隱身在法拉盛 華人大讚：不愛吃甜也喜歡

網友分享台式糕餅店。（取材自小紅書@在紐約愛吃喝喝的台灣睫狀師）

近來一家隱身在紐約法拉盛 （Flushing）的台式糕餅店引起網友討論，不少人驚呼：「原來這裡有這麼正宗的台灣味！」這家店提供多種經典台式糕點，如起酥蛋糕、芋頭卷、台式麵包等，讓不少思鄉的台灣人直呼找到了家鄉的味道。

有華人 網友在小紅書分享，自己偶然間發現這家「Karat Confections」糕餅店，儘管已在附近住了許久，卻因店面位置較為低調，先前都未曾留意。出於好奇，她購買了店內的招牌起酥蛋糕，結果讓她驚艷不已：「蛋糕體綿密濕潤，酥皮部分香脆不乾，口感層次豐富。」這讓她迫不及待地再次光顧，這次則嘗試了芋頭卷，結果更是讓她驚喜：「芋頭餡料超多，口感細緻滑順，甜度適中，即使平時不愛吃甜食的我也覺得剛剛好！」

該店除了提供台灣經典糕點外，還強調現烤麵包與手工製作，讓許多旅居美國的台灣人感受到滿滿的懷舊氛圍。有顧客表示：「這裡的糕點不僅味道道地，還能找到在台灣才會吃到的傳統點心，對於思鄉的我們來說，真的很有家的感覺！」吃過的網友也留言「我上次吃了蛋黃酥也好吃」、「去喝過咖啡還可以」。

隨著台灣美食在海外的影響力日益提升，台式糕餅店逐漸成為海外華人及當地居民的新寵。法拉盛這間台式糕餅店，憑藉其正宗的口味、細膩的口感與用料實在的特點，吸引了不少回頭客，也讓更多人開始認識並愛上這份來自台灣的美味。