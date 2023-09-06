溫蒂漢堡推出兩款早餐三明治 趁熱快吃

溫蒂漢堡連鎖餐廳(Wendy's)8月中旬宣布即將推出兩種新口味的早餐三明治，立刻引起許多早餐外食族的好奇、期待與食慾。美聯社

溫蒂漢堡連鎖餐廳(Wendy's)8月中旬宣布即將推出兩種新口味的早餐三明治，立刻引起許多早餐外食族的好奇、期待與食慾。因為這兩款三明治所採用的麵包，都是英式馬芬(English Muffin)。是的，沒錯，溫蒂要賣英式馬芬早餐三明治。

眾所皆知，麥當勞 的滿福堡(McMuffin)自從1971年推出以來，幾乎已經成為英式馬芬早餐三明治的代名詞。三年前才跨足早餐市場的溫蒂，竟然想要挑戰巨人「麥當勞叔叔」，莫非這「小女孩」真有兩把刷子？

溫蒂集團烹飪創意部門全球副總裁李約翰(John Li)在新品上市通告中表示，該公司開發團隊花了一年半的時間，嘗試過不下60種食譜 之後，終於找到了最完美的配方。「我們在馬芬中加入了一點蜂蜜，然後再塗上一層鹹味奶油抹醬。」李約翰介紹說，「三明治有兩種肉品可供選擇，爐烤蘋果木煙燻培根肉或嫩煎鹹香早餐香腸肉排，都配有現煎新鮮雞蛋 ，再鋪上一片美國起司(American cheese)。」

溫蒂在新推出的海報中還特別強調，馬芬麵包又鬆又軟，「猶如枕頭一般」。這樣的宣傳，是不是令你食指大動呢？果然，22日新品開賣當天，就有不少早餐三明治愛好者和美食部落客迫不急待要嘗鮮。

網路生活雜誌UPROXX美食專欄作家里維拉(Dane Rivera)一早就趕到洛杉磯住家附近的溫蒂餐廳，先品嘗了一個香腸肉排三明治，發現肉排煎得軟嫩焦香，鹹味中帶有一絲甜意，而且隱約還可以吃出胡椒、荳蔻和百里香等香料的味道。隨後他又試了個培根三明治：煙燻五花肉煎得又焦又脆，卻又不至於過乾過硬，火侯拿捏恰到好處。培根厚度雖然不如香腸肉排，反而襯托出其他食材的滋味；抹在麵包上的奶油帶著焦糖般的氣味，半熟雞蛋為三明治帶來濕潤口感，美國起司更增添了鹹味的層次。

總之，里維拉認為溫蒂早餐三明治食材餡料口味遠勝過麥當勞滿福堡，甚至將改寫速食早餐市場的面貌，但是也有人持完全相反的意見。其實，口味是很主觀的感官。喜歡吃早餐三明治的人，不妨實際買個來嘗嘗，再下定論。