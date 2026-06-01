橙縣亞裔族群生活壓力挑戰大 貧富差距浮上檯面

研究人員指出，「亞裔平均收入高」的印象，往往掩蓋不同族裔之間的巨大差異。（會議截圖）

橙縣亞裔 人口在過去10年間快速成長，如今已超過81萬人，占全縣人口約四分之一。然而，在外界對亞裔社區「高收入、生活穩定」的印象背後，最新研究顯示，許多亞裔家庭正面臨經濟、語言、醫療等方面的重重壓力。

由南加州亞美公義促進中心（AJSOCAL）主辦的「了解橙縣：塑造我們社區的發展趨勢」論壇日前在安那罕舉行，邀集研究人員、政策倡議者與社區機構，分析亞裔與太平洋島民（AANHPI）社群在橙縣面臨的主要挑戰。

AJSOCAL人口研究計畫研究員June Lim指出，橙縣亞裔人口在2010年至2020年間成長33%，增幅遠高於橙縣整體人口同期6%的增長率。其中，越南裔、華裔 、菲律賓裔與韓裔為橙縣最大亞裔族群。

Lim指出，「亞裔平均收入高」的印象，往往掩蓋了不同族裔之間的巨大差異。根據研究，越南裔在橙縣的貧困率高於整體平均，部分族群的人均收入，甚至不到白人居民的一半。研究還顯示，超過一半亞裔家庭需將30%以上收入用於住房支出，屬於「住房負擔過重」。

而近年租金漲幅，更讓情況雪上加霜。數據顯示，2021年至2024年間，橙縣整體租金中位數上漲約19%；但在亞裔人口較多的城市，漲幅更高。

June Lim也提到，語言障礙仍是許多亞裔家庭面對的重要問題：約70%亞裔居民在家中使用英語以外語言；約三分之一亞裔居民英語能力有限。她表示，語言不只影響日常生活，也影響醫療、政府服務、投票與法律資源取得。

此外，醫療保險變化也是論壇關注焦點。亞裔倡議組織「Center for Asian Americans in Action」政策主任Priscilla Huang指出，聯邦與加州近年的醫保政策調整，可能讓部分移民家庭未來面臨更高保費、更多續保程序，甚至失去部分醫療保障。

她表示，橙縣約每三人就有一人使用白卡（Medi-Cal），而亞裔居民也是加州全保（Covered California）的重要使用族群之一。她擔憂，未來部分移民家庭在維持醫療保險方面，將面臨更大壓力。

論壇中也提到，目前橙縣約有超過3萬無證亞裔移民，另有不少家庭屬「混合身分家庭」，也就是家庭成員中同時包括公民、永久居民與無證移民。在目前聯邦移民政策與經濟壓力持續變化下，亞裔社區內部的焦慮感正在上升。