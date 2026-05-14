洛杉磯縣府宣布 5月亞太裔傳統月

洛杉磯縣委員會主席，第一區縣政委員蘇麗絲（Supervisor Hilda Solis)。（記者張宏／攝影）

洛杉磯 縣委員會主席、第一區縣政委員蘇麗絲 (Hilda Solis)和第五區縣政委員巴格 (Kathryn Barger)，日前聯合簽署宣布5月是洛縣 亞太裔傳統月，藉此肯定亞太裔多元文化遺產及對洛縣的貢獻。

蘇麗絲表示，走進洛縣各社區， 亞太裔文化歷史長期下來塑造人們日常生活影響深遠，亞太裔不僅建設活力充沛的社區，傳承豐富傳統， 也為洛縣民生貢獻頗多。希望通過慶祝亞太裔傳統月表揚亞太裔優良傳統， 並再度承諾洛縣政府確保每個家庭都有平等的蓬勃發展機會。

在日前洛縣縣政委員會議中，蘇麗絲和巴格提出另一個提案，宣布5月10日是洛縣亞太裔心理健康日，這個提案主打因族裔差異，希望擴大亞太裔居民對心理衛生資源的利用。5月洛縣慶典豐富，蘇麗絲還宣布， 5月是寄養家庭月(Foster Care Month)、 加州糧食補助計畫意識月(CalFresh Awareness Month)、扶輪社服務月 (Rotary Epic Day of Service)。5月5日是勝利日節慶(Cinco de Mayo) ，7日至31日是洛縣博覽會，6月10日是重塑護理日（Care Reimagined） 。