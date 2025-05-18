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18歲洛州大台裔畢業生 鳥類研究獲國家榮譽獎

記者丁曙／洛杉磯報導
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18歲的洛州大畢業生Lara Tseng熱衷鳥類研究且成果豐碩。（受訪者提供）
18歲的洛州大畢業生Lara Tseng熱衷鳥類研究且成果豐碩。（受訪者提供）

時序驪歌四起之際，18歲的Lara Tseng即將從洛杉磯加州州立大學（Cal State LA，簡稱洛州大）畢業，獲頒生物學理學學士學位，距離成為鳥類學家（ornithologist）的夢想更近了一步；她最近還獲得美國國家科學基金會 (NSF) 研究生學者獎學金榮譽獎，希望將來在鳥類學領域的研究取得突破性成果。

名列院長榮譽榜的畢業生，Lara Tseng將於5月21日參加洛州大自然與社會科學學院畢業典禮。這位來自橙縣的少女也是該校2025屆最年輕的畢業生之一。她在13歲時透過「提前入學計畫」（Early Entrance Program）被錄取，該計畫招收最小11歲的天才學生。

Lara Tseng出生於加州，父母都是來自台灣的移民，因此，她能流利地說普通話，但沒有取中文名字。在新冠疫情（COVID-19 pandemic）爆發初期，她正在讀初中，渴望尋求一個更豐富、更有支持性的教育環境。終於在洛州大，她找到了一個可以將自己對鳥類的終生迷戀轉化為嚴肅的科學研究的地方。

台裔女孩Lara Tseng野外觀察鳥類的生態。（受訪者提供）
台裔女孩Lara Tseng野外觀察鳥類的生態。（受訪者提供）
台裔女孩Lara Tseng野外觀察鳥類生態，研究成果已獲國家級榮譽。（受訪者提...
台裔女孩Lara Tseng野外觀察鳥類生態，研究成果已獲國家級榮譽。（受訪者提供）

她自八歲起就熱衷於觀鳥，此時終於將早期的熱情轉化為專注於鳥類生物學和保育的學術追求。「我一直熱愛大自然和野生動物；後來，這種熱愛發展成為對鳥類研究和博物館收藏的熱愛。生物學學位是我從事鳥類學事業的第一步。」

Lara Tseng也是高華特獎學金（Barry Goldwater Scholarship）得主和卓越教育基金會學者，並獲得了南加州藍鳥俱樂部（Bluebird Club）基金的資助，支持她最終她在《新興研究者雜誌》（Journal of Emerging Investigators）上發表了第一篇鳥類研究論文。她最近還獲得了美國國家科學基金會研究生學者獎學金榮譽獎。

洛州大榮譽學院院長庫克 (Kathy Cooke) 說：「Lara Tseng 作為該校最年輕的學者之一，我們從一開始就對她印象深刻。」她曾向Mission Viejo市議會和西部野外鳥類學家協會介紹過研究報告，並於2023年獲得了高華特獎學金。我們為她感到無比自豪，並期待她在未來鳥類學領域中取得更豐碩的成果。」

Lara Tseng目前的研究是在洛州大教授伍德（Eric Wood）和洛杉磯自然歷史博物館專家舒爾茨（Allison Shultz）的指導下進行的，探索氣候波動如何影響黃鶯（yellow warblers）的羽毛磨損和色素沉著，實地考察在聖蓋博山脈的熊分水嶺科學考察站進行的。

Lara Tseng表示，這項工作讓她能夠研究鳥類如何反映環境的變化。「因為尾羽樣本可以反應很多有關每隻鳥的健康信息，並且透露出乾旱和降雨對逐年生存的影響。」

談及畢業後的理想，Lara Tseng說計畫在生態學或演化生物學中攻讀博士學位。她的研究興趣包括鳥類的羽毛、顏色和綜合分類學等，她希望將來能以教授或博物館館長的身分繼續從事這項工作。

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