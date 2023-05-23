應對仇亞 盧沛寧：亞裔應大膽發聲

盧沛寧表示，美中關係緊張無疑給亞裔社區更大壓力，亞裔應大膽發聲。(記者許君達／攝影)

亞美聯盟(AAF)22日在曼哈頓舉辦亞裔 傳統月主題論壇，國會眾議員孟昭文 、美國駐聯合國大使盧沛寧、ABC電視台著名韓裔記者CeFaan Kim等各界亞裔精英人士相聚一堂，討論未來面對仇亞潮流和根深蒂固的歧視 時可行的應對之法；盧沛寧表示，美中關係緊張無疑給亞裔社區更大壓力，亞裔應大膽發聲，共同努力尋求解決之道。

多名亞裔精英人士共聚一堂座談。(記者許君達／攝影)

在亞美聯盟主席姚久安(Jo-Ann Yoo)主持論壇，討論了美國亞裔社區在仇恨危機中的堅韌和自癒能力；孟昭文說，美國社會主流以及其他種族社群對於亞裔群體有一種長期以來的忽視，很多人對於亞裔社區面臨的歧視、仇恨與風險完全缺乏認知，直到最近兩三年，尤其是在亞特蘭大槍擊慘案發生之後，「仇亞」這樣一個概念才逐漸進入美國主流社會的視野。

「亞裔長期被視作『永久的外來者』，直到今天，我們也經常會遇到『你的英語是在哪學的』、『你從哪裡來』這樣的問題。」孟昭文說，「因此，將亞裔美國人歷史納入整個歷史科目的教育至關重要，我們必須盡力推動這項工作。」

曾任歐馬巴政府勞工部副部長、現任美國駐聯合國管理與改革事務大使的華裔政壇精英盧沛寧表示，亞裔社區長期以來習慣了沒沒無聞，然而，大膽發聲才是我們最需要的。「我們曾經出了一個滿嘴『中國病毒』、『功夫流感』的總統，這是一記警鐘，提醒我們，針對亞裔的種族主義幽靈從未散去。」

他說，從修建跨大陸鐵路的華工開始，亞裔人群對美國當代歷史的塑造功不可沒，但換來的則是排華法案、日裔集中營，直到上世紀80年代的陳果仁案悲劇，亞裔遭受的不公正一直在延續，卻很少得到反思。

不過，盧沛寧也坦言，在當下美中關係愈發緊張的大環境下，包括華人在內的整個亞裔群體，難以避免地還會遭遇更大的壓力，這需要所有人共同努力，尋找解決的辦法。

藏族警察昂旺在重獲自由後，依舊希望尋求一個答案。(記者許君達／攝影)

此前曾被當作中國間諜而被捕、後重獲自由的藏族警察昂旺旁聽了這場論壇。他表示，自己便是「亞裔仇恨」這個大背景之下的一個典型受害者，並提出問題，未來如何能避免他的遭遇重新發生在無辜的亞裔人士身上。對此，姚久安表示，所有受害者都需要大聲說出自己的遭遇，不要沈默。