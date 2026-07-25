旅客100磅行李箱如「泰市場」 LAX警犬攔獲

LAX一名旅客行李箱竟然裝100磅的違禁農產品，宛如一個移動的泰國超市，圖為警犬Maisy和牠的戰利品。（CBP Facebook）

一旅客日前從泰國 飛往LAX 落地時，被一隻嗅覺靈敏的警犬嗅出攜帶近100磅違禁農產品的行李箱，包括16磅孟加拉巨蜥的各個部分；其行李箱內的農產品種類之多，宛如移動的泰國超市。

美國海關暨邊境保護局（CBP ）20日查獲這批違禁品，起因是CBP警犬Maisy對行李發出警報。C CBP通過警犬Merla在Minneapolis-St. Paul國際機場發現100個非法攜帶入境的豬肉和雞肉三明治。（FWS Facebook）

BP在Facebook上發布一張狗狗的照片，並配文「50磅肉（包括生肉）、33磅芒果、大蒜、竹子和香蕉樹」。美國魚類暨野生動物管理局也扣押其中的16磅重孟加拉巨蜥。

Maisy是一隻經過訓練的比格犬，負責在LAX搜尋農產品。官方尚未公布涉案旅客身分，也未透露該旅客是否會因攜帶違禁品入境面臨指控。

7月初在聖地牙哥縣San Ysidro入境口岸也發生類似事件。執法人員從三名沒有捕魚證的人手中，查獲數百條魚。加州漁獵局表示，執法人員在車上發現兩個大型冰桶，內有約436條魚，包括石斑魚、狼鱈、加州羊頭魚及鰤魚等。執法人員查明，三嫌也未持有效的墨西哥釣魚執照，三人涉嫌將墨西哥捕獲的魚帶回美國販售。

今年5月，CBP警犬Merla在Minneapolis-St. Paul國際機場發現100個非法攜帶入境的豬肉和雞肉三明治，Merla在行李輸送帶上抓獲兩名來自泰國的乘客，隨後發現兩個行李袋，如今所有三明治都已被銷毀。

CBP表示，美國農業部 (USDA) 制定了植物、乳製品、肉類和其他動物產品的准入標準。由於肉類和肉製品的進口法規，會根據不同地區的疾病等情況頻繁變更，美國農業部獸醫服務許可助理（VSPA）是一款搜尋和篩選工具，可幫助公眾確定其動物產品的進口要求。未申報食品可能導致最高1萬美元的罰款和處罰。即使旅客認為食品可以入境美國，也必須向官員申報。所有商業和個人進口的瀕危物種和野生動物製品，均須遵守美國漁獵局的要求。如需更多信息，請致電703-358-2093。