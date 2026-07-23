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違反加州「自動續約法」訴訟達成和解 YouTube電視訂戶可求償

編譯陳盈霖／綜合報導
YouTube與一宗集體訴訟達成和解，符合資格者可獲得退款。（美聯社）
YouTube與一宗集體訴訟達成和解，符合資格者可獲得退款。（美聯社）

洛杉磯時報報導，總部位於聖布諾（San Bruno），隸屬谷歌（Google）的YouTube，同意支付750萬美元，與一宗指控其違反加州「自動續約法」（Automatic Renewal Law）集體訴訟達成和解。符合資格的加州YouTube TV訂戶，每人預計可獲得92.26美元賠償，即日起可開始申請至8月30日止。

這起訴訟的原告主張，YouTube在替用戶自動續約訂閱前，並未提供法律要求所有必要揭露的資訊。有資格獲得賠償者需符合：2017年2月1日至2021年10月29日期間曾訂閱YouTube TV，並至少支付過一次自動續約費；在續約當時住在加州。

此外，消費者需直接向YouTube購買訂閱服務，而非透過蘋果應用商店（Apple App Store）訂閱，才符合賠償資格。

申請者需提供與YouTube TV帳戶綁定的電郵地址或電話號碼，及和解通知中提供的登入ID與PIN碼。

去年7月起，加州進一步強化自動續訂服務相關法規，該法被稱為「一鍵取消」（Click-to-Cancel）法，要求業者在續約前取得消費者明確同意；清楚揭露續約關鍵重要條款；讓消費者能以與訂閱相同的方式取消服務；續約前主動發送提醒通知。

加州檢察長邦塔（Rob Bonta）去年在聲明表示，「隨著愈來愈多網路企業推出訂閱服務，確保企業以透明方式經營，讓消費者更容易管理及取消訂閱格外重要。」

精華 FAQ

  • YouTube同意支付750萬美元，與指控其違反加州自動續約法的集體訴訟達成和解，符合資格的加州YouTube TV訂戶可申請賠償。

  • 必須曾在2017年2月1日至2021年10月29日期間訂閱YouTube TV，至少支付過一次自動續約費，且續約時居住在加州，並且是直接向YouTube購買。

  • 申請者需提供與YouTube TV帳戶綁定的電郵地址或電話號碼，以及和解通知中提供的登入ID與PIN碼，才能完成申請程序。

加州 YouTube 洛杉磯

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