亞馬遜、TikTok數款首飾 鎘含量超標恐致癌
英國「星期日泰晤士報」一項最新的調查發現，在亞馬遜和TikTok商店出售的幾款銀造珠寶首飾含有大量鎘（cadmium）。鎘為一種銀白色有毒金屬，已知會致癌，包括腎癌及肺癌。
英國產品安全及標準辦公室今年曾在邊境截獲由亞馬遜出售的鎘含量超標首飾，並將之銷毀。
鎘常用於充電電池和金屬外表塗層，一定程度的接觸會影響肝臟、腎臟、骨骼和肺部，對產業工人構成職業危害。專家警告說，鎘的長期毒性比汞（或稱水銀，mercury）更為嚴重。
「星期日泰晤士報」的報導並未列出所出售有問題產品的完整清單，但刊登了一張名為「女士925純銀簡約開口可調整戒指」的產品截圖，賣家名為Littleduckling，售價2.99英鎊。
該媒體獨立測試了幾件鎘含量超過英國法定限值的產品，即任何首飾中，鎘含量不得超過0.01%。但被發現的一枚亞馬遜出售的戒指，鎘含量就超過92%，是英國最高限值的9000多倍；而TikTok賣家Perform Pearls出售的一條串珠手鍊，鎘含量也接近英國限值的3300倍。
在美國，目前未有關於成人首飾鎘含量限制的全國性法律，但許多州都有自己的重金屬法規，通常是針對兒童首飾。
加州在鎘含量控制方面最嚴格，領先全美，規定禁止生產或銷售鎘含量多於300 ppm（百萬分之300）或其重量比例為0.03%的首飾。伊利諾州通過了「兒童鎘安全法案」，禁止兒童首飾的鎘含量超過75 ppm，不論鎘是來自油漆、表面塗層或任何與皮膚接觸的材料。有些州則對兒童產品鎘含量限制處於最低水平，其中之一是華盛頓州，限於40 ppm以內，但會要求向州內的生態部詳細報告高風險化學品的使用情況。
鎘被視為可以安全接觸，美國疾病防治中心（CDC）指出，只有約0.5%的鎘會被皮膚吸收。然而，若接觸鎘後又觸摸嘴巴或食物，就會過量接觸。
鎘中毒的主要後果之一是腎癌，亦會導致骨質疏鬆、肝損傷、肺癌和其他呼吸道疾病。
鎘很容易透過燃燒煤炭和生活垃圾進入土壤、水和空氣。雖然貝類等食物中鎘含量較低，但還有其他常見的接觸途徑，如吸菸、居於工業設施附近，或吸入工作間的受汙染空氣。
專家警告說，鎘是毒性最強的金屬之一，任何程度的接觸都應受到重視。倫敦國王學院（King's College London）分子生態毒理學教授霍格斯特蘭德（Christer Hogstrand）說：「你應該盡量減少接觸鎘。汞的危害很大，鎘更壞。」
戒指和手鐲通常會直接接觸皮膚，而含鎘的耳環如果佩戴在受損或穿孔的皮膚上，尤其危險。
英國《星期日泰晤士報》調查指出，亞馬遜和TikTok商店都出現鎘含量超標的銀造珠寶首飾，且部分商品已被獨立測試證實風險極高。 其中一枚亞馬遜戒指的鎘含量超過92%，相當於英國最高限值的9000多倍；TikTok賣家的一條串珠手鍊也接近英國限值的3300倍。 專家指出鎘是毒性極強的金屬，長期接觸可損害腎臟、骨骼與肺部，並增加腎癌、肺癌等風險，對皮膚受損部位接觸尤其要小心。
精華 FAQ
英國《星期日泰晤士報》調查指出，亞馬遜和TikTok商店都出現鎘含量超標的銀造珠寶首飾，且部分商品已被獨立測試證實風險極高。
其中一枚亞馬遜戒指的鎘含量超過92%，相當於英國最高限值的9000多倍；TikTok賣家的一條串珠手鍊也接近英國限值的3300倍。
專家指出鎘是毒性極強的金屬，長期接觸可損害腎臟、骨骼與肺部，並增加腎癌、肺癌等風險，對皮膚受損部位接觸尤其要小心。
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