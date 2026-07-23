亞馬遜、TikTok數款首飾 鎘含量超標恐致癌

亞馬遜和TikTok商店出售的這類銀造首飾戒子，當中有被發現含過量鎘，可致癌。（示意圖，亞馬遜官網）

英國「星期日泰晤士報」一項最新的調查發現，在亞馬遜 和TikTok 商店出售的幾款銀造珠寶首飾含有大量鎘（cadmium）。鎘為一種銀白色有毒金屬，已知會致癌，包括腎癌及肺癌。

英國產品安全及標準辦公室今年曾在邊境 截獲由亞馬遜出售的鎘含量超標首飾，並將之銷毀。

鎘常用於充電電池和金屬外表塗層，一定程度的接觸會影響肝臟、腎臟、骨骼和肺部，對產業工人構成職業危害。專家警告說，鎘的長期毒性比汞（或稱水銀，mercury）更為嚴重。

「星期日泰晤士報」的報導並未列出所出售有問題產品的完整清單，但刊登了一張名為「女士925純銀簡約開口可調整戒指」的產品截圖，賣家名為Littleduckling，售價2.99英鎊。

該媒體獨立測試了幾件鎘含量超過英國法定限值的產品，即任何首飾中，鎘含量不得超過0.01%。但被發現的一枚亞馬遜出售的戒指，鎘含量就超過92%，是英國最高限值的9000多倍；而TikTok賣家Perform Pearls出售的一條串珠手鍊，鎘含量也接近英國限值的3300倍。

在美國，目前未有關於成人首飾鎘含量限制的全國性法律，但許多州都有自己的重金屬法規，通常是針對兒童首飾。

加州在鎘含量控制方面最嚴格，領先全美，規定禁止生產或銷售鎘含量多於300 ppm（百萬分之300）或其重量比例為0.03%的首飾。伊利諾州通過了「兒童鎘安全法案」，禁止兒童首飾的鎘含量超過75 ppm，不論鎘是來自油漆、表面塗層或任何與皮膚接觸的材料。有些州則對兒童產品鎘含量限制處於最低水平，其中之一是華盛頓州，限於40 ppm以內，但會要求向州內的生態部詳細報告高風險化學品的使用情況。

鎘被視為可以安全接觸，美國疾病防治中心（CDC）指出，只有約0.5%的鎘會被皮膚吸收。然而，若接觸鎘後又觸摸嘴巴或食物，就會過量接觸。

鎘中毒的主要後果之一是腎癌，亦會導致骨質疏鬆、肝損傷、肺癌和其他呼吸道疾病。

鎘很容易透過燃燒煤炭和生活垃圾進入土壤、水和空氣。雖然貝類等食物中鎘含量較低，但還有其他常見的接觸途徑，如吸菸、居於工業設施附近，或吸入工作間的受汙染空氣。

專家警告說，鎘是毒性最強的金屬之一，任何程度的接觸都應受到重視。倫敦國王學院（King's College London）分子生態毒理學教授霍格斯特蘭德（Christer Hogstrand）說：「你應該盡量減少接觸鎘。汞的危害很大，鎘更壞。」

戒指和手鐲通常會直接接觸皮膚，而含鎘的耳環如果佩戴在受損或穿孔的皮膚上，尤其危險。