我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Z世代最怕談錢 逾7成代墊拿不回、近半因聚餐社交負債

減重不一定要花錢 醫勸先做好2件事「完全不用花錢」

肌力訓練 每周90分鐘年輕4歲 180分鐘最多年輕8歲

記者子為／綜合報導
最新一項研究發現，規律進行肌力訓練，可能有助於延緩生物性老化。（新華社）
最新一項研究發現，規律進行肌力訓練，可能有助於延緩生物性老化。（新華社）

過去多年，許多民眾健身時主要著重有氧運動。不過，近年研究指出，在運動習慣中加入肌力訓練，有助維持身體強健與健康。最新一項研究發現，規律進行肌力訓練（Strength Training），可能有助延緩生物性老化。

這項刊登於「Biology」期刊的研究，分析近5000名20歲至69歲男女的資料，探討肌力訓練與老化之間的關聯。研究人員透過血液檢測，測量受試者染色體末端「端粒」（Telomeres）的長度。端粒是位於染色體末端、具有保護作用的DNA結構，可協助防止DNA受損，其長度也常被用來評估生物性老化程度。研究人員同時詢問受試者的運動習慣，包括進行肌力訓練的頻率與時間。

結果顯示，每周進行90分鐘肌力訓練，與生物年齡減少近4歲有關；若每周累積180分鐘肌力訓練，生物年齡可能比實際年齡低約8歲。

研究結果也與美國現行運動建議大致一致。根據「美國身體活動指南」（Physical Activity Guidelines for Americans），成年人每周應進行至少150分鐘中等強度身體活動，並且每周至少安排兩天肌力訓練。

研究人員指出，肌力訓練有助減輕部分慢性疾病造成的傷害，包括改善肌肉流失、提高靜止代謝率、促進脂肪減少，以及改善心血管健康，因此可能有助限制疾病發展，並減緩細胞老化。

不過，根據「Women's Health」報導，SoHo Strength Lab共同創辦人、註冊營養師兼體能訓練專家Albert Matheny提醒，這項研究的運動資料，皆由受試者自行填報，因此不排除部分受試者可能高估或誇大自己的訓練時間。

他也指出，研究並未要求受試者採用統一的肌力訓練方式，因此不同人的訓練內容、強度及方法可能存在相當大的差異。

對於從未進行肌力訓練的人，Matheny表示，其實不需要一開始就使用啞鈴或其他器材，只要利用自身體重，也可以開始訓練。

他建議，初學者可先從腿部與臀部等較大肌群開始，例如弓箭步、深蹲、行走弓箭步、踏台訓練，以及後退弓箭步。這些動作較容易進行，也能同時帶動較大的肌群。

上半身方面，則可從伏地挺身及引體向上開始。Matheny表示，如果標準伏地挺身難度太高，可先從棒式開始，因為棒式本身也屬於肌力訓練；也可以先做跪姿伏地挺身，再逐步增加難度。引體向上方面，初學者可使用彈力帶協助，之後再逐漸減少輔助。

Matheny表示，當身體逐漸適應後，可以透過增加動作次數、提高踏台高度，或減少輔助方式，進一步增加訓練難度。等到徒手訓練已無法帶來足夠挑戰時，再逐步加入重量器材。

精華 FAQ

  • 研究分析近5000名20歲至69歲男女資料，透過血液檢測端粒長度評估生物性老化，再比對受試者自述的肌力訓練頻率與時間，觀察兩者之間的相關性。

  • 結果顯示，每周進行90分鐘肌力訓練，與生物年齡減少近4歲有關；若每周累積180分鐘，生物年齡可能比實際年齡低約8歲，效果更明顯。

  • 專家建議可先用自身體重訓練，不必急著拿器材，從深蹲、弓箭步、伏地挺身、棒式等動作開始，之後再透過增加次數、降低輔助或加入重量逐步加強。

上一則

人最少、貨最齊 Trader Joe's平日上午剛開門為最佳購物時機

下一則

華人按取消小費仍被收 投訴還白忙一場

延伸閱讀

懶人運動法 每天4分鐘簡單肌力訓練有助延緩老化

懶人運動法 每天4分鐘簡單肌力訓練有助延緩老化
女性更年期後保護心血管 有氧+重訓效果更好

女性更年期後保護心血管 有氧+重訓效果更好
運動不是愈久愈好 醫曝「12分鐘運動法」：死亡風險砍45%

運動不是愈久愈好 醫曝「12分鐘運動法」：死亡風險砍45%
重訓不只練肌肉 專家：改善姿勢、預防肌少症 動作品質比重量更重要

重訓不只練肌肉 專家：改善姿勢、預防肌少症 動作品質比重量更重要
想慢老 這份普通營養品天天吃一點+簡單生活型態

想慢老 這份普通營養品天天吃一點+簡單生活型態
新手跑步3大法則 搭配走路更好、超過40分鐘反傷身

新手跑步3大法則 搭配走路更好、超過40分鐘反傷身

熱門新聞

Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健/攝影）

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

2026-07-15 20:37
各大航空陸續禁止使用飛行神器充氣腳墊。（記者張宏／攝影）

華人帶「飛行神器」美空乘屢警告 還不給飯吃？

2026-07-18 21:18
好市多最適合華人高溫烹飪的食用油終於迎來降價。（記者王若然／攝影）

好市多適合爆炒的酪梨油難得特價 優惠只到下月2日

2026-07-20 22:43
在「人工智慧新浪潮」論壇中，律師韓正豫分享2026年美國人工智慧監管現況，以及企業應注意的法規發展。（記者子為/攝影）

男子為奔喪購機票 AI客服一句話 引發一場官司

2026-07-19 19:58
Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健／攝影）

140元品牌包 Costco只賣19.99元 限量上架

2026-07-16 02:19
朱慶文的雞舍因為母雞大量丟失，顯得空空。（記者啟鉻／攝影）

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

2026-07-16 20:38

超人氣

更多 >
雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境
河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時
鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚

鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚
張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」
辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招

辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招