天天吃100公克原味優格 或能延緩老化

發表於權威期刊《老化》的研究表明，透過簡單的生活型態調整，就有可能延緩人體的生物老化。（Aging-US.com）

福斯新聞網報導，一項最新醫學研究指出，透過一項簡單的生活型態調整，就有可能延緩人體的生物老化進程。

這項發表於權威期刊《老化》（Aging）的研究，深入探討了飲食改變與溫和運動在三個月內對50至74歲男性的影響。

研究團隊在日本 針對48名過重男性進行了臨床試驗。在為期12周的實驗中，半數受試者必須嚴格執行一項精心設計的健康生活指引，而另一半受試者則維持原本的生活習慣。

在實驗組的部分，日常指引要求受試者每天食用100公克的原味優格。此外，該組成員也接受了個別的飲食諮詢，被建議應克制過量飲食、避免吃太多零食，並戒除含糖飲料。在運動方面，他們被要求每周至少有三天，每天進行約30分鐘的散步或使用踏步機。

為了評估這些改變帶來的影響，科學家在研究前後採集了所有受試者的血液樣本，並分析其DNA的化學變化，藉此作為細胞年齡的指標。

值得注意的是，研究人員特別採用了一款名為「DunedinPACE」的測量工具。該工具並非用來評估一個人實際的「出生年齡」，而是精準計算個體目前體內生物老化的「速度」。

研究人員表示，與對照組相比，這些食用益生菌優格、調整飲食並配合運動的男性，其老化速度出現了統計學上顯著的減緩。

數據顯示，實驗組成員的生物老化速度平均減緩了約2.2%。這項減幅，幾乎等同於美國先前一項為期兩年、要求受試者減少25%每日熱量攝取的研究成果。

令人關注的是，這種老化速度的減緩與體重減輕並無直接關聯。也就是說，它與受試者身體質量指數（BMI）的變化，或是實際記錄的運動次數沒有直接的因果關係。此外，研究人員還記載一項與腎功能相關的特定DNA標記有明顯改善。

由於此項研究結合了益生菌、飲食調整與運動三大因素，報告作者群總結指出，這項抗老化效益無法歸功於單一因素，而是三者相輔相成的加乘效果。

不過，研究團隊也坦言本項研究存在明顯的局限性，包括樣本數較少、實驗時間較短，且受試者僅侷限於單一國籍的過重男性。研究報告最後強調，未來仍需要更多研究，以釐清這些短期的生物學轉變，是否能轉化為永久且長期的健康益處。