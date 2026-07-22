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南加州新創公司獲准測試太空反射鏡 將使暗夜也享日照

編譯組／綜合報導
南加州新創公司Reflect Orbital獲准測試「太空反射鏡」將陽光引回地球...
南加州新創公司Reflect Orbital獲准測試「太空反射鏡」將陽光引回地球。（路透）

洛杉磯KTLA 5新聞網報導，美國南加州一家新創公司近日獲得官方批准，將測試一項創新的太空反射鏡技術，將太陽光反射至地球上處於黑夜的區域。

美國聯邦通信委員會（FCC）日前向總部位於南加霍桑市的能源公司Reflect Orbital核發許可證。該執照正式允許Reflect Orbital發射其名為「航海家一號」（Earendil-1）的衛星，並使用特高頻（UHF）、S頻段（S-band）和X頻段（X-band）進行「遙測、追蹤與控制（TT&C）以及數據下行傳輸，以支持太陽能反射鏡的部署與測試」。

根據許可證規定，Reflect Orbital目前僅被允許部署一顆衛星。

根據申請文件，有多個機構出於無線電頻率干擾及太空垃圾減量等多種原因，反對批准此項許可。據《洛杉磯時報》報導，天文學家和野生動物專家等人發起了「排山倒海的反對浪潮」，他們指出反射鏡發出的光線可能會「干擾飛機駕駛員、對天文觀測造成嚴重破壞，並干擾晝夜節律（即協助人類運作，以及動植物感知何時甦醒、睡眠、開花或遷徙的光暗周期）。」

儘管如此，聯邦官員最終基於公眾利益以及「推動美國創新」的考量，支持了Reflect Orbital。此外，FCC表示該項目對社會造成的危害風險極低。

FCC在許可證中寫道：「我們認為，授權通信以支持這項受限且短期的技術測試，所帶來的公眾利益，遠大於其潛在風險。這項測試將能評估擴大使用該技術是否能帶來長期效益。因此，我們不同意有關Reflect Orbital未能證明其擬議業務符合公眾利益的說法。」FCC補充道：「相反地，釋出頻譜以鼓勵企業測試全新且具創新性的太空活動是符合公眾利益的，因為這能推動美國的創新，並帶來因創新而生的全新服務與經濟成長。」

Reflect Orbital的官方網站指出，該公司致力於「按需提供乾淨且充足的能源」，其技術有助於緩解能源擔憂、協助災難應變、滿足工業需求並促進農業發展。

根據官網規劃，該公司計劃在2026年底前部署兩顆衛星，屆時將能提供0.1勒克斯（lux）的反射光（該公司稱「相當於滿月的亮度」），持續時間為5分鐘。

到了2027年，他們預計將有36顆衛星進入軌道，能提供2勒克斯的反射光，持續時間達2.5小時，Reflect Orbital表示這強度已相當於街道路燈。

展望2035年，該公司更期盼能有超過5萬顆衛星繞行地球，其反射的光線足以連續數小時模擬白晝。他們表示，這些衛星還能以100勒克斯的亮度（相當於室內工作區的照明）每周7天、每天24小時全天候運作。

這項宏大的雄心最終能否實現？只有時間能給出答案。但如果他們真的成功了，或許在不久的將來，人們就再也沒有藉口說自己「忙到分不清白天黑夜」了。

精華 FAQ

  • 美國聯邦通信委員會FCC核發許可證，允許這家南加霍桑市的新創公司發射Earendil-1衛星，並進行遙測、追蹤與控制及數據下行測試。

  • 依許可證規定，Reflect Orbital目前只能部署1顆衛星，先以受限且短期的測試方式驗證技術可行性，尚未獲准大規模展開。

  • 反對者擔心反射光會干擾飛行員、破壞天文觀測，並影響人與動植物的晝夜節律；FCC則認為測試帶來的公眾利益與創新效益，高於潛在風險。

加州 南加 洛杉磯

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