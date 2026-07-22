1元商店不再？ Dollar Tree增設商品查價機

Dollar Tree走向「多重定價策略」，引進大量遠高於1美元的商品。（美聯社）

紐約郵報報導，一名觀察敏銳的消費者，最近在當地的Dollar Tree連鎖超商內，發現貨架旁裝上了商品查價機。在一個致力於「討論任何零售話題」的社群「Retail Dead or Alive」中，一名社員分享了這台查價機的照片，引發熱烈討論。

發文者寫道：「從沒想過會有這麼一天，你居然在Dollar Tree買東西也需要查價掃碼機。」照片中可以看到Dollar Tree的貨架旁，一台查價機已架設完畢，正對著旁邊的商品箱，隨時準備供顧客掃描。

這項新設備讓不少消費者感到震驚，並質疑：一家當初以「全館商品只要1美元」打響名號—畢竟連店名都叫這個的折扣超商，到底為什麼會需要查價機？

這篇貼文隨即點燃了網友怒火，吸引大批留言灌爆。一名臉書用戶寫道：「最近真的很悲哀。你永遠不知道手裡拿的商品到底是1.25、1.5、3、5甚至10美元。真是太荒謬了。」

消費者口中所指的，正是該連鎖品牌正式走向「多重定價策略」，引進了大量遠高於1美元的商品。這家折扣零售商 在2021年11月首度調漲價格，並加入了售價3美元和5美元的品項。時至今日，消費者甚至能在店內看到標價高達10美元的商品。

不過，這項科技並非首度出現。部分消費者透露，美國許多州幾年前就開始裝設這類查價機，有些人覺得相當實用。一名臉書用戶表示：「我們加州的門市就有裝。我覺得很棒。每當我看到商品貼著紅色貼紙，就知道它的價格不是基本的1.25美元，這時候用查價機一掃就清清楚楚。」

麻州2012年通過一項法案，要求境內所有零售門市裝設查價機。根據該州《商品定價法》，面積超過5000平方英尺的食品與雜貨零售店，店內必須至少裝設一台查價掃碼機。該法同時取消了在貨架每樣商品上單獨貼價格標籤的規定。在此法通過前，麻州大多數雜貨商品都必須逐一貼上售價標籤，這對店家來說成本極高。

對於想精打細算的消費者來說，Dollar Tree官方App中已內建查價功能。這項功能可讓顧客完全繞過店內的實體查價機，直接用自己的手機掃描商品條碼。