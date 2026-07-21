空服員分享搭機升等祕訣：關鍵在會員等級、提早報到

資深空服員分享獲得免費升等機艙最可能的方式之一，是擁有該航空公司最高級別會員卡。（Pexels）

What's The Jam報導，不少搭機旅客都希望獲得「免費升艙」，擁有15年資歷的網紅空服員貝西里瑞（Barbara Bacilieri）表示，送禮等網上流傳所謂「升等祕訣」大多只是迷思，真正升等關鍵在於航空公司電腦排序機制，包括旅客會員等級等因素。若想提高升等機會，應把握線上報到、累積會員資歷等祕訣。

在抖音 （TikTok）與YouTube上分別有500萬與280萬名訂閱者，網名「Barbie Bac」的貝斯里瑞告訴What's The Jam，「送禮給空服員、名人身分或蜜月旅行的旅客，幾乎不會因此免費升艙」她說，「事實上，若你最近剛動完手術，空服員比較有可能把你從緊急出口位移除。」知名旅客與一般旅客也無差別。

貝斯里瑞說，若班機超賣（Oversold），多數航空公司電腦系統，早在旅客登機前幾個小時即排定升等名單，「機組人員只會依這分名單執行。」至於名單排序，「最重要的通常是會員等級，級別愈高者，優先順位愈靠前。」購買的票價也很重要，並非所有經濟艙票都享有相同待遇，購買日期也可能有所影響。

然旅客仍有些方式提高升等機率。她指出，旅客可在線上報到一開放就立刻辦理，若兩位旅客優先順序相同，航空公司通常會讓較早報到者升艙。獨旅者也比較有利，「調整一位旅客的位置，比調整一家人容易得多。」最後，成為航空公司常客，使用航空公司聯名卡，長期下來都能提升會員等級，增加未來升等機會。

至於穿著正式雖不是升等關鍵，但仍可獲得些許優勢。她分享，母親候補搭機時總穿著正式，經常得到頭等艙座位；反觀男友雖遇到高級艙仍有空位，但因只穿著一雙普通運動鞋，有時會被忽略。

飛機起飛後若要升等，則需獲機長批准，然許多機長並不願這麼做，因「只要替一位旅客升等，其他乘客也可能要求相同待遇。」

不過，部分航空公司會在起飛前幾天寄送電郵，提供折扣升等競標（Upgrade Auction）或固定升等價格方案；有些航空公司也會於登機門販售剩餘的高級艙座位。「這些升等雖不是免費，但通常遠低於原價」她說。

真正能穩定免費搭乘頭等艙的辦法，貝斯里瑞笑著說「那就是在航空公司工作。」航空公司員工通常用候補方式搭機，若經濟艙客滿，他們就有機會被安排至商務或頭等艙。