空服員分享搭機升等祕訣：關鍵在會員等級、提早報到
What's The Jam報導，不少搭機旅客都希望獲得「免費升艙」，擁有15年資歷的網紅空服員貝西里瑞（Barbara Bacilieri）表示，送禮等網上流傳所謂「升等祕訣」大多只是迷思，真正升等關鍵在於航空公司電腦排序機制，包括旅客會員等級等因素。若想提高升等機會，應把握線上報到、累積會員資歷等祕訣。
在抖音（TikTok）與YouTube上分別有500萬與280萬名訂閱者，網名「Barbie Bac」的貝斯里瑞告訴What's The Jam，「送禮給空服員、名人身分或蜜月旅行的旅客，幾乎不會因此免費升艙」她說，「事實上，若你最近剛動完手術，空服員比較有可能把你從緊急出口位移除。」知名旅客與一般旅客也無差別。
貝斯里瑞說，若班機超賣（Oversold），多數航空公司電腦系統，早在旅客登機前幾個小時即排定升等名單，「機組人員只會依這分名單執行。」至於名單排序，「最重要的通常是會員等級，級別愈高者，優先順位愈靠前。」購買的票價也很重要，並非所有經濟艙票都享有相同待遇，購買日期也可能有所影響。
然旅客仍有些方式提高升等機率。她指出，旅客可在線上報到一開放就立刻辦理，若兩位旅客優先順序相同，航空公司通常會讓較早報到者升艙。獨旅者也比較有利，「調整一位旅客的位置，比調整一家人容易得多。」最後，成為航空公司常客，使用航空公司聯名卡，長期下來都能提升會員等級，增加未來升等機會。
至於穿著正式雖不是升等關鍵，但仍可獲得些許優勢。她分享，母親候補搭機時總穿著正式，經常得到頭等艙座位；反觀男友雖遇到高級艙仍有空位，但因只穿著一雙普通運動鞋，有時會被忽略。
飛機起飛後若要升等，則需獲機長批准，然許多機長並不願這麼做，因「只要替一位旅客升等，其他乘客也可能要求相同待遇。」
不過，部分航空公司會在起飛前幾天寄送電郵，提供折扣升等競標（Upgrade Auction）或固定升等價格方案；有些航空公司也會於登機門販售剩餘的高級艙座位。「這些升等雖不是免費，但通常遠低於原價」她說。
真正能穩定免費搭乘頭等艙的辦法，貝斯里瑞笑著說「那就是在航空公司工作。」航空公司員工通常用候補方式搭機，若經濟艙客滿，他們就有機會被安排至商務或頭等艙。
真正關鍵多半不是送禮或名人身分，而是航空公司系統依會員等級、票價、購買時間等條件排定名單，機組人員通常只是照表執行。 最實用的方法是線上報到一開放就立刻辦理，因為同順位時較早報到者較有利；另外累積會員資歷、使用聯名卡，也能逐步提升等級。 她認為送禮給空服員、穿得正式、蜜月旅客或知名人士等因素，多半不會直接換來免費升艙；若是飛機起飛後才升等，還常需機長批准。
精華 FAQ
真正關鍵多半不是送禮或名人身分，而是航空公司系統依會員等級、票價、購買時間等條件排定名單，機組人員通常只是照表執行。
最實用的方法是線上報到一開放就立刻辦理，因為同順位時較早報到者較有利；另外累積會員資歷、使用聯名卡，也能逐步提升等級。
她認為送禮給空服員、穿得正式、蜜月旅客或知名人士等因素，多半不會直接換來免費升艙；若是飛機起飛後才升等，還常需機長批准。
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