紐森推電子駕照、身分證 刷手機就可搞定
加州郵報報導，忘記帶駕照出門的窘境，可能很快就會成為過去式。在加州州長紐森（Gavin Newsom）簽署一項新法之後，加州居民將可以透過手機出示數位版身分證件。
這項名為SB 169的大型交通法案，最早於2023年提出。不過最近簽署的新法將「行動駕照試辦計畫」的參與比率從13%提高到60%，意味著約1700萬名加州民眾將能以數位方式使用自己的身分證件。
紐森表示，加州車輛管理局（DMV）已努力提升營運效率並讓民眾辦事更加現代化，如今政府要進一步簡化繁瑣程序，讓更多加州民眾可以把身分證件直接放在手機裡。
駕駛人只需透過DMV的行動身分證應用程式下載電子駕照，完成身分驗證後，就能將數位版證件加入手機中。之後，民眾便可在部分TSA安檢站，以及加油站、便利商店等各類商家使用該證件，甚至可用於申請助學金等場合。
不過，根據加州DMV官網資訊，執法單位與部分政府機關仍會要求出示實體證件。
DMV首席數位轉型長Ajay Gupta指出，民眾未來只需輕觸或掃描手機上的駕照，就能通過TSA安檢，不必再拿出實體卡片；此外，許多場所與DMV等線上服務的年齡驗證，也可透過這項數位憑證完成。
這項數位化措施，是DMV為期十年現代化計畫的一環，目的是簡化民眾辦理業務流程。紐森指出，在改革之下，該機關的駕駛人等候時間已大幅縮短四成。
不少加州居民認為，這項行動化改造有助於加快DMV辦事效率。DMV客戶Laray Young表示，這項改變是好事，因為民眾以後不必再大排長龍，就能辦好駕照及其他相關業務。
Ajay Gupta認為，由於千禧世代與Z世代習慣把所有東西都放在手機裡、而非錢包中，這項計畫可望「很快就大受歡迎」。
至於外界對隱私疑慮，DMV則強調，該系統不會追蹤使用紀錄，且在未經使用者同意的情況下，任何資料都不會離開使用者的裝置。
新法讓居民可透過DMV的行動身分證應用程式，把駕照或身分證下載到手機中，完成驗證後即可用數位版證件辦理通關、年齡查驗等用途。 法案將「行動駕照試辦計畫」的參與比率從13%提高到60%，等於約1700萬名加州民眾可使用數位方式出示自己的身分證件。 DMV表示系統不會追蹤使用紀錄，資料也不會在未經同意下離開裝置；但執法單位與部分政府機關，仍可能要求民眾出示實體證件。
精華 FAQ
新法讓居民可透過DMV的行動身分證應用程式，把駕照或身分證下載到手機中，完成驗證後即可用數位版證件辦理通關、年齡查驗等用途。
法案將「行動駕照試辦計畫」的參與比率從13%提高到60%，等於約1700萬名加州民眾可使用數位方式出示自己的身分證件。
DMV表示系統不會追蹤使用紀錄，資料也不會在未經同意下離開裝置；但執法單位與部分政府機關，仍可能要求民眾出示實體證件。
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