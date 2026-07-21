紐森推電子駕照、身分證 刷手機就可搞定

加州州長紐森在社交媒體平台上演示如何將駕照放在手機裡變成電子版。（加州州長紐森Instagram）

加州 郵報報導，忘記帶駕照出門的窘境，可能很快就會成為過去式。在加州州長紐森 （Gavin Newsom）簽署一項新法之後，加州居民將可以透過手機出示數位版身分證件。

這項名為SB 169的大型交通法案，最早於2023年提出。不過最近簽署的新法將「行動駕照試辦計畫」的參與比率從13%提高到60%，意味著約1700萬名加州民眾將能以數位方式使用自己的身分證件。

紐森表示，加州車輛管理局（DMV）已努力提升營運效率並讓民眾辦事更加現代化，如今政府要進一步簡化繁瑣程序，讓更多加州民眾可以把身分證件直接放在手機裡。

駕駛人只需透過DMV的行動身分證應用程式下載電子駕照，完成身分驗證後，就能將數位版證件加入手機中。之後，民眾便可在部分TSA安檢站，以及加油站、便利商店等各類商家使用該證件，甚至可用於申請助學金等場合。

不過，根據加州DMV官網資訊，執法單位與部分政府機關仍會要求出示實體證件。

DMV首席數位轉型長Ajay Gupta指出，民眾未來只需輕觸或掃描手機上的駕照，就能通過TSA安檢，不必再拿出實體卡片；此外，許多場所與DMV等線上服務的年齡驗證，也可透過這項數位憑證完成。

這項數位化措施，是DMV為期十年現代化計畫的一環，目的是簡化民眾辦理業務流程。紐森指出，在改革之下，該機關的駕駛人等候時間已大幅縮短四成。

不少加州居民認為，這項行動化改造有助於加快DMV辦事效率。DMV客戶Laray Young表示，這項改變是好事，因為民眾以後不必再大排長龍，就能辦好駕照及其他相關業務。

Ajay Gupta認為，由於千禧世代與Z世代習慣把所有東西都放在手機裡、而非錢包中，這項計畫可望「很快就大受歡迎」。

至於外界對隱私疑慮，DMV則強調，該系統不會追蹤使用紀錄，且在未經使用者同意的情況下，任何資料都不會離開使用者的裝置。