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SSI福利金8月沒入帳？ 因7月底已提前發放

記者趙健／綜合報導
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領取補充保障收入（SSI）的民眾，7月將收到兩筆SSI福利，8月則不會有新款項入...
領取補充保障收入（SSI）的民眾，7月將收到兩筆SSI福利，8月則不會有新款項入帳。（示意圖取自社會安全局）

美國部分社安福利受益人8月可能發現帳戶沒有款項入帳，誤以為福利遭停發、遭刪減，或擔心失去領取資格。其實，這筆錢並沒有消失，而是提前發放。

受影響的是領取社安補充保障收入（SSI）的民眾。根據美國社會安全局（SSA）公布的2026年發放行事曆，SSI通常於每月1日發放，但由於2026年8月1日適逢周六，因此原定8月發放的福利將提前至7月31日（周五）入帳，8月帳戶便不會再有新的SSI款項。

依照社安局規定，若固定發放日落在周六、周日或聯邦假日，福利將提前至前一個工作日發放。因此，所有SSI受益人將於7月收到兩筆款項，分別為7月1日發放的7月份福利，以及7月31日提前發放的8月份福利；整個8月則不會再收到新的SSI款項。

社安局強調，受益人並未少領任何福利，所有符合資格的每月福利仍會照常發放，只是8月份的款項提前一個工作日入帳。

由於7月會收到兩筆SSI，社安局也提醒受益人，不要誤以為7月31日收到的是額外福利。這筆款項實際上是8月份的福利，應留作支付8月的房租、食品、公共事業費、藥品、交通及其他生活開支。

此次發放日期調整僅影響SSI受益人。至於一般社會安全福利，包括退休金、遺屬福利及社會安全身心障礙保險（SSDI），仍依原有發放時程辦理。根據社安局規定，多數退休金及SSDI受益人的款項，依出生日期安排於每月第二、第三或第四個周三發放。

社安局表示，2026年8月，一般社會安全福利仍將按正常時程發放。其中，1997年5月以前開始領取社會安全福利的受益人，以及部分同時領取SSI與社會安全福利的人，預計於8月3日收到福利款項；其他受益人則依出生日期，分別於8月12日、8月19日及8月26日領取福利。

若未在預定日期收到款項，社安局建議先查閱官方付款行事曆，並等待額外三個郵寄工作天後，再與社安局聯繫。

精華 FAQ

  • 因為2026年8月1日是周六，依社安局規定，原定當月1日發放的SSI會提前到前一個工作日7月31日入帳，所以8月不會再有新的SSI款項。

  • 因為7月1日會先發7月份SSI，接著8月的福利因排程調整提前到7月31日發放，因此7月內會看到2筆入帳，但第二筆其實是8月份的福利。

  • 退休金、遺屬福利與SSDI都不受影響，仍依原本規則發放。多數受益人會按出生日期在每月第2、第3或第4個周三領款，部分人則於8月3日入帳。

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