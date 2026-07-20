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加大教授：快速回應雇主訊息 有助求職成功

編譯廖宜怡／綜合報導
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研究發現，快速回應招聘啟事有助於提高求職者獲得錄取的機率。（美聯社）
研究發現，快速回應招聘啟事有助於提高求職者獲得錄取的機率。（美聯社）

除了仔細檢查你的履歷、提前到達面試地點、務必寄送感謝信之外，專家指出，還有一項有效工具可以提升求職者獲得錄取的機率：快速回應。

聖地牙哥聯合論壇報報導，聖地牙哥加大管理學院教授阿米爾（On Amir）在他參與撰寫的一篇學術論文中說：「我們的研究發現了一個求職者可以控制、能提高自己獲錄用機會的顯著信號：快速回應訊息。經驗表明，每一分鐘都很重要。」

聯合論壇報表示，對目前的求職者和招聘人員來說，這項發現或許並不令人意外。速度快是好事，它暗示了求職者潛在的積極性和工作能力，反映出求職者已做好隨時可投入工作的準備。

在聖地牙哥加大教授行銷學、同時也是經濟學和決策專家的阿米爾表示，這項發現對求職者來說是個好消息。

阿米爾說：「我認為，許多人經常猶豫不決、等待時機。他們不想表現得過於急切，但也不知道何時才是回應招聘訊息的最佳時機。」

阿米爾表示，這項研究有助於消除這種焦慮，幫助求職者了解應該優先考量的事項：速度。他說，與其等待、試圖制定策略、力求完美，不如迅速且精準地出擊，這樣反而可以減輕壓力。

為了驗證他們的假設，學者們一共進行了四項研究，分析了網路零工平台Fiverr上數百萬筆招聘啟事，同時在更具體的求職情況中驗證了他們的觀點。

研究人員發現，求職者在與潛在雇主或客戶溝通時，即使只晚了幾小時，也會嚴重影響其求職成功率。

他們在觀察Fiverr上求職者和雇主之間的通訊時發現，每晚一分鐘回應，就會大大降低求職者被錄用的可能性。即使雇主只聯絡一位求職者，這位求職者的回應速度也會影響雇主最終是否決定錄用的機率。報告寫道：「晚一小時會使被雇用率降低46%，晚一天則會使被雇用率降低約90%。」

為了更深入了解這一現象，研究人員設計了一系列實驗，除了回應速度，還考慮了其他因素，並將研究重點放在餐飲、攝影、文案編輯和醫療等行業。結果一次又一次證明，速度是最大致勝因素。

不過，報告也指出，速度固然重要，「但如果回應內容品質極差，或看起來像是人工智慧生成，速度就會失去價值」。

精華 FAQ

  • 報導引述加大教授阿米爾的研究指出，求職者最能控制、也最能提升錄取機率的信號就是快速回應訊息。研究認為，回覆越快，越能展現積極性、工作能力與隨時可上工的準備。

  • 研究發現，求職者與雇主溝通時，即使只晚了幾小時也會影響結果。數據顯示，晚1小時回覆會使被雇用率降低46%，晚1天則可能降低約90%，差距非常明顯。

  • 報導提醒，速度固然重要，但回應內容品質也不能忽視。如果訊息內容很差，或看起來像是人工智慧生成，即使回得很快，實際效果也會大打折扣，甚至失去原本優勢。

聖地牙哥

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