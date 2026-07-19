10元不輸200元？Trader Joe's這好物 華人一次搬20件

Trader Joe's販售多款護手霜、防曬乳、身體乳及身體乳霜等美容產品，部分商品因成分與高端品牌相近、價格親民，成為許多人眼中的大牌「平替」。（記者朱敏梓／攝影）

每逢返鄉，不少旅美華人 除購買保健食品、巧克力和維他命外，近年行李箱裡還多了一類熱門伴手禮──Trader Joe's護膚品。從護手霜、保濕面霜、面部精華到護髮產品，不少售價不到10美元的商品因價格親民、成分優質，在社群媒體 和美妝圈累積了高人氣。

洛杉磯 居民吳女士表示，自己每次回國幾乎都會到Trader Joe's採購一批護膚品送給親友。去年她帶回去的護手霜和髮膜意外獲得一致好評，不少朋友用了之後都覺得質地和使用感不輸知名品牌。「尤其是護手霜，非常滋潤但不油膩。」她說，朋友們用完後還特地詢問在哪裡買，今年知道她又要回國，更提前請她幫忙代購。

吳女士表示，上一次因擔心行李太重，只買了幾件，結果很快就分送完，還有朋友沒有拿到，這回她一次購買近20件商品，希望能一次滿足大家需求。

除華人圈口耳相傳，Trader Joe's近年推出的護膚系列也受到美國媒體關注。美國健康雜誌SELF曾邀請多位皮膚科醫師分享他們會在Trader Joe's購買的護膚產品，包括玻尿酸保濕精華、抗氧化精華、防曬乳及潔面產品等。

Trader Joe's不少熱門美容產品，也因配方和使用感與高端品牌相似，被消費者稱為「平價替代品」。例如，該品牌的維生素C精華採用15%左旋維生素C、1%維生素E及0.5%阿魏酸的抗氧化配方，與高端護膚品牌修麗可（SkinCeuticals）經典產品C E Ferulic標示的主要活性成分及比例相同。由於Trader Joe's同類精華售價約10美元，而修麗可產品售價接近200美元，兩者巨大的價格差距，也使前者被不少消費者稱為「超市版修麗可」。

另一款Ultra Hydrating Gel Moisturizer保濕凝膠，同樣是討論度極高的人氣商品。這款產品過去曾在社群媒體上被不少網友稱為La Mer經典乳霜的「平替」。不過，美國生活媒體The Kitchn比對成分後指出，Trader Joe's保濕凝膠與La Mer產品的配方相似程度有限，反而與Clinique Moisture Surge保濕凝膠有約12項相同成分，整體更接近Clinique產品的平價替代選擇。

洛杉磯華人吳女士此次返鄉採購近20件Trader Joe's護膚品，包括護手霜、保濕面霜、面部精華、髮油及護唇膜等。（記者朱敏梓／攝影）

Trader Joe's近年美容保養區人氣攀升，維生素A晚間精華、護唇膜、面部保濕乳液等護膚產品價格多在10美元以下，成為不少旅美華人返鄉時採購的熱門伴手禮。（記者朱敏梓／攝影）