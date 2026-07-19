畢業生年收入低於3.6萬元 大學須負責

西岸大學(West Coast University)是營利性大學的一個例子。(谷歌地圖)

加州 一項新法規定，如果畢業生年收入低於3.6萬美元，大學必須承擔責任，但這種責任如何承擔？

CalMatters報導，加州一項新法律要求大專院校必須證明其畢業生的收入高於僅擁有高中學歷的人，否則其學生可能會失去取得聯邦學貸 的資格。加州約有300個大學專業（programs）可能無法通過這項測試，包括許多美容美髮和一些藝術類專業。

目前僅有高中學歷，沒有任何額外培訓或教育，加州居民的平均時薪約為18美元，即年薪約為 3萬6000 美元——略高於加州的最低工資標準。從本月起，美國所有學院、大學和短期證書課程，都必須證明其畢業生至少能達到加州僅擁有高中學歷者的中位數薪資水準。否則，這些專業的學生很快就會失去聯邦貸款 的資格。

高等教育政策研究機構 HEA Group 的總裁Michael Itzkowitz表示，這是一個「最低門檻」。「如果你上大學，你期望至少能拿到最低工資，甚至可能更高。」在舊金山灣區等地，每年3萬6000 美元只勉強足夠支付房租，更不用說其他開銷了。

根據Itzkowitz的分析，在加州近3000個高等教育課程中，約有90%的畢業生收入至少達到了3.6萬美元，這些課程均由美國教育部進行評估。但他的分析發現，約有300個加州課程的畢業生，尤其是美容美髮、醫療助理、藝術和戲劇專業的畢業生，在畢業四年後未能達到3.6萬美元的收入標準。

這些未能達標的課程大多來自營利性大學，有時也被稱為職業學校或技術學校，有些甚至被貶稱為學店。幾十年來，這些學校一直因教學成果不佳和學費高昂而受到審查，有時甚至受到立法者的關注。但也有些社區大學和四年制大學的課程也未能達標，其中包括加州州立大學八個校區和加州大學三個校區的戲劇和美術課程。

這些學校至少還有兩年的時間向聯邦政府證明，這些課程的畢業生達到了新的收入標準。如果低績效項目的趨勢持續下去，這些專業的學生最早可能在2028年7月1日失去聯邦貸款的資格。