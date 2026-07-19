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補助住戶轉用電能 州參議會通過

編譯組／綜合報導
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加州推進一項法律草案，令天然氣公司向那些永久停用天然氣並採用清潔電力替代方案的用...
加州推進一項法律草案，令天然氣公司向那些永久停用天然氣並採用清潔電力替代方案的用戶支付費用。（清潔電力示意圖，Unsplash / Zbynek Burival）

Yahoo新聞報導，加州參議會通過一項名為「加州家庭能源選擇法案」（California Home Energy Choice Act，簡稱AB 2313）的法律草案，以使加州住戶獲得額外的激勵措施，推動使用電力作為家居能源。

該草案由州眾議員Marc Berman發起，獲加州參議會能源、公用事業及通訊委員會推進。草案目的是將部分高昂的公用事業支出，轉為住戶的潛在經濟利益，即為住房提供財政支援，協助其棄用天然氣，而轉用清潔電力替代方案。

媒體「每日能源內幕」（Daily Energy Insider）報導，根據該草案，加州公共事業委員會將設立一項計畫，由天然氣公司向那些永久停用天然氣並採用清潔電力替代方案的用戶支付費用。計畫適用於更換成本超過2萬美元天然氣管道的住戶，屆時天然氣公司將使用原本用於管道更換的資金，向用戶提供激勵措施。

草案的支持者（包括自然資源保護委員會，簡稱NRDC）表示，此舉能防止浪費性的支出，又能保護環境及提高安全性。NRDC的Kiki Velez表示：「想像一下這種情況：一名用戶的燃氣管道在沒有任何通知下被更換，幾年後他們就停用燃氣系統，但所有其他用戶卻要為此支付數十年的管道更換浪費性開支。」她補充說：「這項草案讓面臨管道更換的用戶有機會在最能為其他用戶省錢的時候，棄用燃氣系統，同時也給予用戶一個最安全的家居選擇。」

一旦該草案成為法律，加州公共事業委員會須在2028年1月1日之前，制訂上述激勵計畫。

精華 FAQ

  • 這項法案主要是推動加州住戶改用電力作為家居能源，透過提供額外激勵，鼓勵民眾永久停用天然氣，轉向清潔電力替代方案。

  • 根據草案，加州公共事業委員會將設立計畫，讓天然氣公司把原本用於管道更換的資金，改為支付給永久停用天然氣並採用清潔電力的用戶。

  • 支持者指出，法案可避免浪費性的管道支出，減輕其他用戶長期負擔，同時有助於環境保護、提升家居安全，讓住戶在更合適時機轉型。

加州 天然氣

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