達美航空新增3航點 擴大航線布局

達美航空在洛杉磯積極佈局，不僅開放多個貴賓休息室、新航線還積極助力洛杉磯奧運會。（達美航空）

洛杉磯 旅客未來將有更多航點可選擇。達美航空 宣布，新增飛往紐澤西州紐瓦克，並首次開通洛杉磯國際機場 （LAX）至菲律賓馬尼拉的直飛航班，還將恢復洛杉磯直飛加拿大溫哥華航線，擴大洛杉磯國際機場的航線布局。

Simple Flying報導，達美航空持續強化LAX的樞紐地位。達美目前已是LAX運力最大的航空公司。2026年，達美在LAX提供的座位數將創歷史新高，較2019年疫情前紀錄增加4%；但以出發航班數計算，2026年航班量僅排名歷史第五。

達美宣布，將於2026年11月21日恢復洛杉磯至加拿大溫哥華國際機場航線，每日兩班直飛。這是達美睽違八年後，再度開通洛杉磯飛往溫哥華的航班。屆時，達美將成為第六家提供LAX直飛溫哥華服務的航空公司。

此外，達美也將於2027年4月12日開通洛杉磯直飛紐瓦克自由國際機場的新航線，每日兩班，採用空中巴士A321neo客機執飛，強化洛杉磯與美國東岸之間的航線網絡。

至於菲律賓馬尼拉的直飛航班，新航線將於2027年3月28日開航，達美屆時將成為唯一提供洛杉磯直飛馬尼拉的美國航空公司，並採用空中巴士A350-900客機執飛，拓展其自洛杉磯出發的亞太航線布局。

達美航空網絡規劃副總裁Jeff Arinder表示，旅客持續受惠達美在洛杉磯的投資，包括不斷擴大的亞太航線，以及第二座Delta One Lounge的啟用。新增馬尼拉航線不僅為旅客帶來更優質的飛行體驗，也鞏固達美作為洛杉磯領先國際航空公司及西岸主要樞紐的地位。

此外，美聯航則開闢連接美國最東端緬因州的全新國內直飛航線，其中兩條航線將使用波音737MAX 8飛機，飛行時間超過六小時，分別是從LAX和舊金山國際機場飛往波特蘭國際機場。從洛杉磯出發的去程航班預計飛行時間為5小時44分鐘，回程航班則需6小時25分鐘，航程約2633英里。

這些航班是波特蘭首次開通直飛加州的航班，也將是美國境內最長的國內航班之一，美聯航也是目前唯一提供從緬因州的波特蘭直飛西海岸航班的航空公司。該航班由波音737MAX 8執飛，設有國內頭等艙和經濟艙兩個艙位，可容納164至166名乘客。

美聯航日前開闢連接美國最東端緬因州至洛杉磯和舊金山的全新國內直飛航線。（美聯航INS圖片）