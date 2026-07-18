時速飆破130英里卻不見警車？重機騎士下一秒被包圍逮捕

加州公路巡警局在Facebook上發布的影片截圖。（Facebook/ CHP）

Yahoo!news報導，加州公路巡警局（CHP）近日公開一起逮捕案例，展示如何在不展開危險道路追逐、不危害大眾生命安全的前提下，成功將違規嫌犯逮捕歸案。

警方追捕行動向來面臨極大挑戰，因為高速追逐不僅經常將其他用路人置於險境，執法人員自身也面臨傷亡的高度風險。

然而，加州公路巡警局在Facebook上分享的一段影片顯示，警方在7月4日成功監控並逮捕了一名以超過130英里危險飆車的重機騎士。整個過程中，地面上沒有任何警車在後方緊追，有效避免騎士因恐慌而進一步加速逃逸。

最讓人稱奇的是，這名騎士在停下車並跨下重機之前，完全不知道自己早已被警方全程鎖定。

根據公路巡警局公布的影片，加州公路巡警局卡畢斯壯諾分局長，當時目擊一輛紅色重機以超過130英里的時速狂飆。隨後，在公路巡警局空中支援小組的協助下，代號「Air-51」的警用航空器鎖定了該名重機騎士，一路在上空跟監，直到騎士自行停下，再引導地面巡邏車上前進行逮捕。

Facebook上的畫面顯示，這名重機騎士以破百英里的極速在車流中危險穿梭，空中支援小組則持續追蹤其車速與車道位置，並透過無線電實時回報給地面警隊。

從高空俯瞰，該重機就像一個小點，在車輛縫隙間高速穿梭。不久後，該名騎士駛離高速公路，行駛了一小段路後停在一個停車場內。此時，地面巡邏車收到指令集結，轉眼間兩輛警車便抵達現場。此時重機騎士才剛下車。

畫面顯示，該名重機騎士隨後因涉嫌危險駕駛遭到逮捕。法院同時下令扣押該重機30天。加州公路巡警局在Facebook貼文中指出，這次聯手逮捕行動，成為該分局今年扣押的第38輛違規車輛。

目前加州公路巡警局尚未公布該名騎士的身分，亦未說明未來是否會將此類「空中支援聯合執法」常態化應用於類似案件中。