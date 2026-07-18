我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊戰線擴大 美軍打擊遍及伊朗全境 德黑蘭升級報復範圍

金正恩不再是唯一偶像 北韓人冒死追K-pop：我們的呼吸孔

搭Waymo遇襲 乘客困車內孤單求救好無助

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名Waymo乘客被困在車內客服求救，但客服拒絕移動車輛。引發自駕計程車的安全討...
一名Waymo乘客被困在車內客服求救，但客服拒絕移動車輛。引發自駕計程車的安全討論。圖為Waymo自駕計程車。 (waymo.com)

「他們會殺了我。」一名Waymo乘客被困在車內向警方和客服求救；破壞者當時正在砸毀這輛無人駕駛計程車。

舊金山紀事報報導，當Waymo電動車停在舊金山碼頭區（Marina District）的紅綠燈前時，沃森（Sherman Watson）環顧四周，只見空曠的道路上，黑暗中一個身影正朝他走來。

他坐在副駕駛座上，目光掃過皮爾斯街和倫巴第街交錯縱橫的街道。當時是5月9日凌晨3點半左右，這片濱水街區玻璃帷幕牆的建築和凹凸不平的水泥人行道之間一片寂靜。他瞥見右側Verizon商店方向，一個穿著連帽衫的男子正大步朝車子走來。

沃森後來回憶說，那人看起來像是「一直在埋伏」。瞬間，那人抓住了Waymo自動駕駛汽車的前保險槓，這導致車子停了下來。第二位襲擊者走近，兩人輪番用棍狀物體猛擊前擋風玻璃。玻璃碎裂，在沃森眼前形成蛛網般的裂紋，這時，自動駕駛計程車的對講機傳來一個聲音。車輛的遠端助手注意到車輛沒有移動，決定報警。

沃森開始慌了。他詢問Waymo的客服團隊執法人員何時到達，但他們也不知道。他問他們是否可以挪動車輛，客服拒絕了，說車輛被擋住了。沃森眼角瞥見其中一個攻擊者正透過副駕駛座的車窗盯著他。那人揮舞著某種重物，沃森說，然後擊打在夾層玻璃上。

「當時我就想，我要死了，」沃森告訴紀事報。他一邊用手機撥打911，一邊對著對講機哀求道。「求求你們，救救我，」他說：「他們會殺了我的。」

這起襲擊事件是舊金山領先的自動駕駛汽車營運商 Waymo 近期遭遇的最新動盪事件。該公司正努力擴大服務範圍並建立公眾信任。Waymo 隸屬於矽谷巨頭 Alphabet，一直標榜其車隊是人類駕駛員的安全替代方案。但自兩年前推出載客服務以來，該公司在車輛無法繞過乘客時，始終難以保護乘客免受威脅。

一名Waymo乘客被困在車內客服求救，但客服拒絕移動車輛。引發自駕計程車的安全討...
一名Waymo乘客被困在車內客服求救，但客服拒絕移動車輛。引發自駕計程車的安全討論。圖為Waymo自駕計程車。(美聯社)

精華 FAQ

  • 事件發生在5月9日凌晨約3點半，地點位於舊金山碼頭區的Marina District，當時車輛停在皮爾斯街與倫巴第街交錯的路口附近。

  • 沃森目睹兩名襲擊者先拉住車前保險槓讓車停下，再輪番以棍狀物猛擊前擋風玻璃，之後又有人透過車窗盯視並敲打夾層玻璃。

  • 遠端助手發現車輛停住後決定報警，客服卻無法告知警方何時到場，也拒絕移動車輛；爭議在於乘客被困時，系統難即時提供保護。

Waymo 舊金山 電動車

上一則

早買未必便宜 專家揭機票「黃金訂票期」可省數百元

下一則

達美航空新增3航點 擴大航線布局

延伸閱讀

兩名灣區15歲少年 搭乘Waymo惹是生非遭逮捕

兩名灣區15歲少年 搭乘Waymo惹是生非遭逮捕
Waymo下架 結束Uber鳳凰城3年合作關係

Waymo下架 結束Uber鳳凰城3年合作關係
Waymo自駕車輾過煙火起火 舊金山國慶夜交通癱瘓

Waymo自駕車輾過煙火起火 舊金山國慶夜交通癱瘓
國慶假期 無人駕駛車Waymo、Zoox 吸引遊客打卡

國慶假期 無人駕駛車Waymo、Zoox 吸引遊客打卡
穩定性驚人…無人駕駛「張雪機車」滑行3公里才倒下

穩定性驚人…無人駕駛「張雪機車」滑行3公里才倒下
南韓機場大巴司機心臟驟停 中國娘子軍緊急救援救下全車人

南韓機場大巴司機心臟驟停 中國娘子軍緊急救援救下全車人

熱門新聞

華女利用偽造郵資替中國跨境電商等客戶寄送數百萬件包裹，導致美國郵政署損失超過1.5億美元，遭聯邦法院判處兩年六個月有期徒刑。（聯邦法院文件）

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

2026-07-10 18:02
Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健/攝影）

140美元的品牌包包 Costco白菜價19.99 限量上架

2026-07-15 20:37
詐騙集團如今利用「Caller ID Spoofing」（來電顯示偽裝）技術行騙，讓人真假難辨。（受訪人提供）

接到詐騙電話 華男只問一個問題 對方瞬間「露餡」

2026-07-12 21:30
Costco近日以19.99美元上架兩款配色，包括米白色與黑白編織色。（記者趙健／攝影）

140元品牌包 Costco只賣19.99元 限量上架

2026-07-16 02:19
常先生的學長在回到台灣後還收到討債公司寄來的補繳2456美元的帳單。（讀者提供）

美國看急診有多貴？遊客治疔瘡 天價帳單一路追到台灣

2026-07-13 20:02
朱慶文的雞舍因為母雞大量丟失，顯得空空。（記者啟鉻／攝影）

華人家庭農場數十母雞 竟集體離奇失蹤 原因？

2026-07-16 20:38

超人氣

更多 >
向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返

向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返
亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人

亞裔男機場被壓制尖叫大哭 便服ICE察覺被拍轉身走人
香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長

香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長
某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋

某些嬰兒潮世代並沒遵循「大屋換小屋」反而購買更大房屋
柔衣精、烘乾紙潛藏致癌風險？專家：減少接觸香料

柔衣精、烘乾紙潛藏致癌風險？專家：減少接觸香料