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新研究：驗血或可測阿茲海默症風險

編譯組╱綜合報導
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2003 年時於在紐約州的布法羅大學神經解剖博物館展出受阿茲海默症影響的人腦。（...
2003 年時於在紐約州的布法羅大學神經解剖博物館展出受阿茲海默症影響的人腦。（美聯社）

美聯社報導，最新研究顯示，進行血液檢測或許能夠預測到明顯健康的年長者，在未來五至十年內是否可能出現阿茲海默症的症狀。

該項研究發表於「美國醫學會雜誌」（JAMA），並在倫敦舉行的阿茲海默症協會國際會議上報告。

研究由麻省總醫院布萊根團隊（Mass General Brigham）進行，分析2684名年紀較大人士的數據。他們參與長期進行的阿茲海默症研究時身體健康，並接受磷酸化tau蛋白（p-tau217）血液檢測，之後每年進行認知功能檢查。從2004年最早參與直至去年，約有478人出現認知障礙問題。

研究顯示，年紀較大而沒有阿茲海默症徵狀的人，體內p-tau217水平極高者，在五年內發展出認知障礙的風險為38%，十年內升至78%；p-tau217水平極低者，在五至十年內出現認知障礙的風險也較低。

阿茲海默症的確切病因尚不明確，但其重要特徵是大腦中出現阻塞性的澱粉樣蛋白斑塊，以及和導致神經元死亡的tau蛋白纏結。p-tau217檢測可測量出一種蛋白，其水平與斑塊積聚程度相關，並能提示tau蛋白纏結的情況。

目前已有大型臨床試驗測試某些藥物是否能夠預防，或至少延緩該阿茲海默症的出現。如果成功研發到一種藥物，醫生需要一種簡便的方法來判斷哪類人應該嘗試服用該藥。這項研究結果有望用於加速藥物研發，協助識別高風險人群，帶引他們進行有關阿茲海默的治療或預防策略的研究。

該研究的資深作者、麻省總醫院布里萊根神經科學研究所Dr. Reisa Sperling強調：「應等到有可能做出應對措施時才進行檢測。現時，我不會改變對人們的建議，要吃好、睡好、多運動及保持社交。」

醫學界對上述研究結果表示讚許，但也有保留。其中之一是，只有一小部分的研究參與者被追蹤整整十年，因此與五年風險評估相比，十年的風險評估可靠性較低。此外，預測結果可能受到其他因素影響，例如其他老年疾病等。不過，他們還是肯定研究能提供關鍵的資訊。

精華 FAQ

  • 研究顯示，血液中的p-tau217檢測，可能用來預測外表健康的年長者，在未來5至10年是否較可能出現阿茲海默症相關的認知障礙。

  • 研究指出，p-tau217水平極高者，5年內發展認知障礙的風險約為38%，10年內則升至78%；相對地，水平極低者的風險明顯較低。

  • 專家認為它可幫助辨識適合參與預防或延緩阿茲海默症藥物試驗的人，但在有實際應對方式前，不建議民眾因此改變日常生活習慣。

阿茲海默症

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