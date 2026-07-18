買家重返市場 加州6月房市回暖

C.A.R.最新報告顯示，6月加州獨立屋成交量連續第三個月較去年同期成長，房價中位數雖自歷史高點回落，但已連續第三個月站穩90萬美元以上。(美聯社)

加州 房地產經紀人協會（C.A.R.）16日公布最新房市報告，儘管房貸利率 仍維持高檔，6月加州房市持續回溫，獨立屋成交量連續第三個月較去年同期增加，且是去年9月以來最大增幅，顯示愈來愈多買家已適應當前利率環境，重返市場。

C.A.R.資深副總裁兼首席經濟學家Jordan Levine表示，中東局勢近期再度升溫，推升能源價格及通膨疑慮，也可能使房貸利率進一步上升，為夏季購屋市場帶來新的挑戰。

根據報告，6月獨立屋經季節調整後銷售量為27萬9880戶，較5月增4.1%，較去年同期增6%。不過，全州年化成交量仍連續第45個月低於30萬戶，市場仍未恢復至疫情前水準。

今年上半年累計成交量較去年同期增1.9%。報告指出，市場已不再僅由高價住宅支撐，而是擴及首購族及中價位住宅市場；相較之下，高價住宅成交連續第二個月下滑。

五大主要區域6月銷售量均較去年同期增加，遠北地區增23.3%最亮眼；中央谷地增13.8%、南加增10.8%、舊金山 增加7.8%，中央海岸則小幅增長4.2%。

除了成交量回升，反映市場後續交易動能的待成交量也恢復成長。6月待成交量較去年同期增加2.8%，但較5月下滑2.8%，符合每年5月至6月買氣季節性放緩的趨勢。

房價方面，6月房價自5月歷史新高回落2.8%至90萬4640美元，但連續第三個月站穩90萬美元以上。報告指出，本月房價回跌並非房市全面轉弱，而是成交結構改變。6月成交的百萬美元以上住宅占比由5月創紀錄的38.5%降至36.9%，壓低房價中位數。

房價方面，五大區域中有四個上漲，中央海岸年增6.9%最高，其次為遠北地區（5.2%）、中央谷地（3.2%）及南加州（2.3%）；舊金山灣區持平。

C.A.R.總裁Tamara Suminski表示，今年上半年房市表現比預期穩健，雖然購屋負擔依舊沉重，但成交量已攀升至近六個月新高。隨著市場待售房源增加，加上消費者信心改善，若經濟情勢沒有重大變化，將有助支撐2026年下半年的購屋需求。