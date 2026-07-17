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加州塑料包裝新法8月上路 回收成本轉嫁恐致物價上漲

記者王若然／洛杉磯綜合報導
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隨著對企業的新塑料回收法規生效，企業的成本增長恐轉移至物價上。（示意圖，記者楊青...
隨著對企業的新塑料回收法規生效，企業的成本增長恐轉移至物價上。（示意圖，記者楊青／攝影）

Fox Business報導，加州消費者可能很快又會看到雜貨帳單上漲，因為該州開始實施一項全面的包裝法規，將回收成本從納稅人轉移到製造商，而一些企業警告，這些成本最終可能轉嫁給消費者。

從8月開始，加州將根據（2022年通過）「塑膠污染防治與包裝生產者責任法」徵收初步費用，該法要求企業協助支付其銷售包裝的回收與處理費。

加州回收局（CalRecycle）表示，法案能減少塑膠污染，擴大回收基礎設施，並將包裝垃圾管理的責任從納稅人和地方政府轉移到生產者身上。

使用較難回收包裝的公司，預計將比使用可回收或可堆肥材料的公司支付更多費用，這將促使企業在未來幾年重新設計包裝。生產者必須確保在2032年，所有在加州銷售的受規範包裝皆為可回收或可堆肥。

加州回收局估計，如果製造商將所有合規成本轉嫁給消費者，該法案可能使三口之家的雜貨成本每年增加最多190美元，即每人約66美元。該機構表示，如果企業自行吸收部分費用，實際增幅可能較低。

然而，一些產業團體認為，該州的預測低估了對消費者的潛在影響，並警告隨著企業因應新規範進行調整，雜貨價格可能會更為大幅上漲。

該州估計約有5700家大型生產商將受新規範約束，平均每年合規成本超過45萬美元。若製造商為抵消新增費用而提高價格，購買包裝商品的企業也可能面臨更高成本。

精華 FAQ

  • 該法自8月起開始徵收初步費用，核心是要求企業為其銷售包裝的回收與處理成本負責，將原本由納稅人與地方政府承擔的負擔，轉移到包裝生產者身上。

  • 因為使用較難回收的包裝會被收取更高費用，企業為了降低支出，可能必須重新設計包材，改採較易回收或可堆肥材料，以符合2032年的要求。

  • CalRecycle估計，若製造商把所有合規成本都轉嫁出去，三口之家的雜貨支出每年最多可能增加190美元；但若企業自行吸收部分費用，實際漲幅可能較低。

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