世界盃球迷體驗各州風情 美國土特產超夯

世界盃球迷體驗加州風情，湧入In-N-Out、Erewhon與Trader Joe's掀朝聖潮。圖為素有「貴婦超市」之稱的Erewhon在洛杉磯門市。（本報檔案照 ）

洛杉磯 時報報導，隨著洛杉磯最後一場國際足總（FIFA）世界盃 賽事落幕，足球迷們紛紛像當地人一樣尋訪美食，而該地區的知名連鎖品牌也因此賺得盆滿缽滿。

在洛杉磯舉辦世界盃的數周裡，來自全球的足球狂熱粉成群結隊，身穿國家隊球衣，湧向當地的各大知名品牌。這種現象也在其他主辦城市，例如德州達拉斯市超大加油站Buc-ee's和紐澤西州的地方熟食店，都吸引不少好奇的觀光客。

在洛杉磯，兩場比賽之間的最佳去處莫過於頂級有機「貴婦超市」Erewhon。口渴的國際運動迷聚集在各家Erewhon門市外拍照，面帶微笑地在商品通道間穿梭，當然，也沒忘記買上一杯21美元的招牌果昔。

雖然Erewhon未對其營業狀況發表評論，但利用手機數據追蹤消費者的移動數據公司Arity表示，在SoFi體育場周邊門市的Erewhon造訪量，與前一周相比，暴增了四倍。

Arity分析了當天SoFi體育場方圓10英里內人們光顧的店家，發現鄰近的墨西哥烤雞連鎖店El Pollo Loco和連鎖生鮮超市Trader Joe's的客流量也同樣出現激增。

當地居民目擊到，身穿韓國隊球衣的人群聚集在一起，正苦惱著在知名漢堡店In-N-Out該點些什麼。也有人在社群媒體上抱怨，造訪Trader Joe's的外國遊客把店裡的超人氣「迷你帆布托特包」一掃而空。

洛杉磯以及其他舉辦賽事的城市與州政府，都需要足球迷大方消費，好讓為了籌備此盛事所投入的時間、心力與巨資不致白費。

一份2024年的樂觀報告曾預測，隨著18萬人湧入該地區住宿、用餐與消費，世界盃可望為洛杉磯地區帶來超過8億美元的經濟效益。先前曾有人擔心，由於票價高昂加上部分國家的公民取得美簽困難，可能會導致遊客卻步。然而，至少對部分洛杉磯飯店和旅館而言，最後一刻湧入的旅客激增，大幅推高了入住率與房價。

世界盃帶來的消費熱潮在啤酒銷量中也清晰可見。美國啤酒協會（Beer Institute）首席經濟學家赫里蒂奇（Andrew Heritage）指出，洛杉磯娛樂場所及景點（不含世界盃官方場地）的啤酒採購量比平時增長了約10%。

Arity公司總監施利特（Jeff Schlitt）表示，數據顯示球迷在當地店家的消費效率極高，基本上是快速進入、拿到想要的東西後便立刻離開。在社群媒體上，這些消費者的目的顯而易見：迅速買個紀念品或當地特產，然後自拍留念。

對於部分旅客而言，較為大眾的美國連鎖店並不陌生，但某些源自洛杉磯的在地美食依然帶給他們驚喜。