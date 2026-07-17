加州知名天體海灘併入州立公園 告別裸體不能再脫了

加州知名天體營海灘將納入州立公園系統，告別自由豪放海灘傳統。（谷歌地圖）

紐約郵報報導，加州 最知名「天體營」（clothing-optional）海灘之一，聖格雷戈里奧牧場（San Gregorio Ranch），即將告別多年來自由奔放的傳統，正式納入加州州立公園 （California State Parks）系統。這意味著該海灘將有全新的著裝規範：穿著泳衣不再只是選項，而是規定。

加州州立公園官員13日宣布，位於聖馬刁縣（San Mateo County）海岸，占地245畝的聖格雷戈里奧牧場將併入鄰近的聖格雷戈里奧州立海灘（San Gregorio State Beach）。擴建後的海灘將新增超過半哩沙灘、濱海峭壁、步道及池塘，並納入公共管理。

消息曝光後，許多網友在社群媒體上表達惋惜。一名網友寫道：「很遺憾，我們這段海岸最獨特的部分就這樣消失了，雖然那是一處同志海灘，我沒去過。」另一名網友留言說，「州立公園裡不能裸體曬太陽了。（哭臉表情）」

納入州立公園的這片地，位於現有聖格雷戈里奧州立海灘北側，靠近1號與84號公路交匯處，多年來是灣區民眾欣賞海岸風光熱門景點。數十年來，這片海灘吸引的遊客相對獨特。這裡被譽為加州歷史最悠久的天體海灘之一，一代代遊客遵循「選擇裸體」的傳統。

根據東灣時報（East Bay Times），地主布里奇（Walter Bridge）家族多年來管理這片地，自1960年代起向遊客收取停車費。如今，這段歷史將畫下句點。由於土地正式納入州立公園系統，所有遊客都需遵循相關規定，包括「穿著泳衣」。園方表示，工作人員通常會先向遊客宣導相關規定，勸導無效才會開罰。

總部位於巴洛阿圖（Palo Alto）的保育組織「半島開放空間信託基金（Peninsula Open Space Trust）」，去年以1000萬美元購入這片土地，無償捐贈給加州州立公園，希望永久保護這段海岸線，擴大民眾遊覽範圍。州府預計明年完成所有轉讓程序。

新納入的海岸區將於本月29日正式對外開放，每日上午8時至日落。園區將由聖塔克魯茲州立公園之友（Friends of Santa Cruz State Parks）人員收取每輛車八美元入園費，州立公園員工負責園區維護與巡邏。