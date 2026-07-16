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拆掉中間座位改共用桌板 聯合航空經濟艙升級

記者王若然／綜合報導
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新飛機上將把中間的座位拆除，換成一個共享桌板，乘客將有更大活動空間。（聯合航空）
新飛機上將把中間的座位拆除，換成一個共享桌板，乘客將有更大活動空間。（聯合航空）

加州郵報報導，聯合航空正將航空旅行中最令人頭痛的問題之一，轉化為全新的付費升等賣點。

該公司14日宣布，將於今年稍晚推出全新的「Economy Plus」座位選項，適用即將加入機隊的空中巴士A321XLR客機。這項設計最大特色，是直接移除中間座位，改裝成一張從扶手延伸到扶手、永久固定的共用桌板。

根據聯合航空說明，這項新座位選擇將於年底前開放購票，但確切票價目前尚未公布。

聯合航空表示，預期將是美國唯一提供此種座位配置的航空公司。公司引進的50架A321XLR客機，每一架都會設有專屬的Economy Plus座位，中間座位移除後，取而代之的是一張表面採軟皮質感包覆、附有兩個杯架凹槽的固定桌板。坐在靠窗與走道座位的乘客將共用這張桌板，並在長途飛行中享有更多手肘活動空間。這項升級是在A321XLR原有Economy Plus已多出3英寸腿部空間的基礎上，進一步加碼。

這項宣布也緊接在聯合航空稍早公布「United Relax Row」概念之後—該設計預計自2027年初起，讓波音787與777廣體客機上的多個經濟艙座位可以組合轉換成平躺式沙發座。

空中巴士A321XLR被聯合航空用於國際短、中程航線的最高端窄體客機，將取代現役的波音757機隊。新機將配置32個高端座位，比波音757多16席，其中包含設隱私門、走道直達設計的United Polaris Studio套艙。

此外，每位乘客座位都將配備支援藍牙連線的4K OLED娛樂螢幕，螢幕尺寸依艙等從Polaris艙的19英寸、Premium Plus艙的16英寸，到經濟艙的13英寸不等。機上也配備可容納登機箱的加大行李艙，以及設於經濟艙後方的點心吧檯。

聯合航空計畫今秋稍晚先在國內航線導入A321XLR，2027年初再拓展至國際航線營運。該公司表示，在多數跨大西洋航班上，新機將維持與現役波音757相同配置，配置五名空服員。

這項消息迅速在網路引發討論。部分Reddit網友質疑，座位重新設計背後的真正動機，恐怕更多是出於成本考量，而非單純提升乘客舒適度。

也有網友將這項設計拿來與歐洲航空公司的商務艙格局做對比，直接以「這根本就是歐洲商務艙」來形容。另有使用者則從另一角度解讀，認為這反映經濟艙乘客對更多個人空間的需求日益增加，調侃航空公司彷彿「突然驚覺」乘客覺得擁擠、想要更多空間，於是乾脆順勢推出一個全新艙等來滿足這項需求。

精華 FAQ

  • 聯合航空將推出新的Economy Plus座位選項，直接取消中間座位，改成從扶手延伸到扶手的固定共用桌板，讓靠窗與走道乘客共享使用，並增加乘坐時的活動空間。

  • 聯合航空表示，這項新座位預計在今年年底前開放購票，首批將配置於即將加入機隊的50架A321XLR，並先於今年秋季稍晚導入國內航線，之後再擴展到國際航線。

  • 部分網友質疑這是以舒適升級包裝成本考量，也有人認為它像歐洲航空公司的商務艙設計；另一些人則解讀為航空公司開始重視經濟艙旅客對個人空間的需求。

加州 聯合航空

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