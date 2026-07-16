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Gaslighting煤氣燈效應 谷歌今年最多被查單字 加州是Tone語氣

編譯陳盈霖／綜合報導
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韋氏字典（Merriam-Webster）對 gaslighting的解釋。 (...
韋氏字典（Merriam-Webster）對 gaslighting的解釋。 (美聯社)

沙漠新聞（Deseret News）報導，想知道「煤氣燈效應（Gaslighting）」究竟是什麼意思的人並不孤單。World Unscrambler分析谷歌Google）數據，統計民眾最常透過谷歌查的詞彙，進一步整理各州最熱門搜尋詞。結果顯示，煤氣燈效應是2026年迄今，全美搜尋次數最多的字，緊追其後是「法西斯主義（Fascism）」與「愛（Love）」等。加州最熱門詞彙是「語氣（Tone）」。

煤氣燈效應一詞，登上谷歌2026年搜尋最多的詞彙。（示意圖，美聯社）
煤氣燈效應一詞，登上谷歌2026年搜尋最多的詞彙。（示意圖，美聯社）

World Unscrambler發言人薩利霍爾（Randoh Sallihall）在新聞稿中表示，「值得注意的發現之一是，2026年美國人搜尋最多的單字定義，多以抽象概念為主，搜尋更多的是幫助他們理解各種思想、社會價值與人類行為的詞彙。」

他補充，今年最突出的搜尋主題集中在情緒、社會及教育三大類。與情緒相關熱門詞包括「煤氣燈效應」、「愛」、「同理心（Empathy）」、「自戀型人格（Narcissist）」、「焦慮（Anxiety）」、「壓力（Stress）」及「冷漠（Apathy）」等。

社會相關詞彙有「法西斯主義」、「民主（Democracy）」、「正義（Justice）」、「公平（Equity）」、「社會主義（Socialism）」、「偏見（Bias）」、「通膨（Inflation）」等。

教育相關熱門詞則有「隱喻（Metaphor）」、「誇飾法（Hyperbole）」、「科學（Science）」、「哲學（Philosophy）」、「小說（Fiction）」等。薩利霍爾說，人們搜尋這些詞彙，是希望更了解自己親身經驗，及社會熱門議題。

2026年最熱門的煤氣燈效應，有28萬6900次搜尋。根據韋氏辭典（Merrian-Webster），煤氣燈效應是指「長期對他人進行心理操控，使受害者開始懷疑自己對現實的認知或記憶是否正確，進而產生困惑、失去自信與自尊，最終對施害者產生依賴。」這是種極具傷害性的心理操控行為。

愛有27萬4900次搜尋；法西斯主義26萬4700次。其他前十名詞彙依序為同理心、正職、隱喻、自戀型人格、文化、民主與偏見。

以各州搜尋結果來看，「煤氣燈效應」只有在印第安納與懷俄明州列為州內搜尋冠軍。阿拉巴馬、路易斯安那及密西西比州則是「愛」最受歡迎。一些詞也有特殊的小知識，如「自戀型人格」。根據Dictionary.com，該詞源自希臘文nárkissos，是一種與麻醉藥相關植物名稱，與現代定義有所落差。Dictionary.com將Narcissist定義為「一個過度自我為中心，虛榮、自私的人」。

精華 FAQ

  • 全美搜尋次數最多的是「煤氣燈效應（Gaslighting）」，約有28萬6900次搜尋，明顯高於第二名的「愛（Love）」與第三名的「法西斯主義（Fascism）」。

  • 統計顯示，民眾最常查的是情緒、社會與教育類詞彙，例如愛、同理心、自戀型人格、民主、正義、隱喻與哲學等，顯示人們想理解自身經驗與公共議題。

  • 加州最熱門搜尋詞是「語氣（Tone）」。而「煤氣燈效應」只有在印第安納州與懷俄明州列為州內搜尋冠軍，阿拉巴馬、路易斯安那及密西西比州則以「愛」居首。

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