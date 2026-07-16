數百專家學者聯署呼籲：正視人工智慧導致就業流失風險

包括十多位諾貝爾獎得主在內的數百名學者與專家簽署公開信呼籲各方必須立即採取行動因應人工智慧將帶來的巨大變化。（美聯社）

數百名頂尖經濟學家、電腦科學家以及包括Anthropic、谷歌 和OpenAI在內多家科技公司部分高層共同簽署了一封公開信，呼籲各方必須立即採取行動，以應付人工智慧 可能改變經濟以及導致許多人失業的問題。

美聯社報導，這封由史丹福大學 數位經濟實驗室於13日發出的公開信寫道：「人工智慧在未來十年內將變得更強大，可能引發一場前所未有的經濟變革，規模甚至將超過工業革命，但所需時間要短得多。它可能帶來許多風險，例如大規模失業，也可能帶來機會，例如生活水準大幅提高。」

這封僅有四句話的公開信強調，領導人必須「建立必要的獎勵機制和保障措施，各機構必須引導人工智慧朝向與人類互補和造福社會的方向發展」。

史丹福大學實驗室表示，目前已有超過200位經濟學家和人工智慧研究人員簽署了這封信，其中包括16位諾貝爾獎得主。

有「AI教父」之稱的電腦科學家和人工智慧先驅班吉歐（Yoshua Bengio）是簽署人之一，他在一份單獨聲明中表示，根據人工智慧的發展軌跡，「人工智慧極有可能徹底改變我們的經濟」。

目前在加拿大蒙特婁大學任教的班吉歐在聲明中寫道：「我們必須有意識地做出集體、民主的選擇，而不是任由市場力量發揮作用，冒著讓大多數公民受害的風險。」