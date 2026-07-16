數百專家學者聯署呼籲：正視人工智慧導致就業流失風險
數百名頂尖經濟學家、電腦科學家以及包括Anthropic、谷歌和OpenAI在內多家科技公司部分高層共同簽署了一封公開信，呼籲各方必須立即採取行動，以應付人工智慧可能改變經濟以及導致許多人失業的問題。
美聯社報導，這封由史丹福大學數位經濟實驗室於13日發出的公開信寫道：「人工智慧在未來十年內將變得更強大，可能引發一場前所未有的經濟變革，規模甚至將超過工業革命，但所需時間要短得多。它可能帶來許多風險，例如大規模失業，也可能帶來機會，例如生活水準大幅提高。」
這封僅有四句話的公開信強調，領導人必須「建立必要的獎勵機制和保障措施，各機構必須引導人工智慧朝向與人類互補和造福社會的方向發展」。
史丹福大學實驗室表示，目前已有超過200位經濟學家和人工智慧研究人員簽署了這封信，其中包括16位諾貝爾獎得主。
有「AI教父」之稱的電腦科學家和人工智慧先驅班吉歐（Yoshua Bengio）是簽署人之一，他在一份單獨聲明中表示，根據人工智慧的發展軌跡，「人工智慧極有可能徹底改變我們的經濟」。
目前在加拿大蒙特婁大學任教的班吉歐在聲明中寫道：「我們必須有意識地做出集體、民主的選擇，而不是任由市場力量發揮作用，冒著讓大多數公民受害的風險。」
公開信由史丹福大學數位經濟實驗室發出，已有超過200位經濟學家、AI研究人員與科技公司部分高層簽署，其中還包括16位諾貝爾獎得主。 信中指出，人工智慧在未來10年可能變得更強大，帶來前所未有的經濟變革，但也可能造成大規模失業，對整體社會與勞動市場形成衝擊。 班吉歐認為人工智慧極可能徹底改變經濟，因此人類應透過集體且民主的方式做出選擇，建立必要的獎勵與保障機制，而非放任市場力量主導。
精華 FAQ
公開信由史丹福大學數位經濟實驗室發出，已有超過200位經濟學家、AI研究人員與科技公司部分高層簽署，其中還包括16位諾貝爾獎得主。
信中指出，人工智慧在未來10年可能變得更強大，帶來前所未有的經濟變革，但也可能造成大規模失業，對整體社會與勞動市場形成衝擊。
班吉歐認為人工智慧極可能徹底改變經濟，因此人類應透過集體且民主的方式做出選擇，建立必要的獎勵與保障機制，而非放任市場力量主導。
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