加大招生委員會 突撤回恢復要求SAT、ACT成績計畫

加大招生委員會突然宣布撤回重新要求申請者提交SAT或ACT成績的計畫。（美聯社）

上個月才宣布將評估是否恢復要求入學申請者提供SAT或ACT成績，加大（UC）招生委員會突然在理事會本周即將於舊金山 召開會議前夕投票 決定撤回該計畫，目前並不清楚計畫為何被叫停。

5月底，超過1000名加大教職員共同簽署了一封公開信，對自2020年以來錄取的學生數學能力不足表示嚴重憂慮，呼籲加大立即恢復要求入學申請者提交SAT或ACT成績。

有鑑於此，加大招生與學院關係委員會（Board of Admissions and Relations with Schools）上個月宣布，將成立兩個工作小組，一個負責評估學測在招生中扮演的角色，一個負責重新檢視加大的高中課程入學要求。

然而，在10日的會議上，招生委員會突然投票決定撤回這項計畫，先前出現在加大網站上的計畫連結現在也已被刪除。根據兩位出席會議的理事和多位了解這項決定的加大教授透露，目前並無任何替代方案。

招生委員會所屬的加大學術評議會（Academic Senate）主席帕拉佐格魯（Ahmet Palazoglu）13日晚間發表聲明表示，評議會「並未撤回對標準化學測進行全面檢視的承諾」。

帕拉佐格魯說：「鑑於這個問題的重要性，學術評議會正在修改時間表，同時確保即將進行的檢視是徹底、以證據為基礎、且參考了教職員專業知識的行動。」

加大目前是美國精英大學中唯一堅持免提交SAT或ACT成績的系統，包括所有常春藤盟校、史丹福大學和加州理工大學，都已恢復要求入學申請者提交SAT或ACT成績。

這項政策逆轉令一些加大教職員感到不安。

舊金山加大生理學教授、也是招生委員會成員史特萊克（Michael Stryker）表示，招生委員會在理事會即將召開會議前夕這麼短的時間內推翻這項計畫，可能使理事們措手不及。不過，他拒絕透露招生委員會撤銷這項計畫的細節。

史特萊克表示，招生委員會要等到秋季新學年開始後才會再次召開會議。他強調招生委員會仍擁有招生權，之後應會重新評估學測相關問題。