全美最不宜遷居州 加州排名第3 僅次於新墨西哥、路州

ConsumerAffairs發布的2026年美國最佳和最差移居州排名 製表／編譯組

洛杉磯 KTLA電視台報導，根據消費者事務機構（ConsumerAffairs）的最新報告顯示，加州 是2026年最不宜移居的州之一，其生活成本為全美最高、犯罪率及失業率高於全美平均水平，均使其成為不適合遷往的地方。

ConsumerAffairs為一消費者意見刊物，其發布的「2026年最佳移居州」指南中，將加州列為全美第三差劣的州，僅次於新墨西哥州和路易斯安那州。

該機構表示，其排名是基於對生活成本可負擔度、安全、經濟實力、醫療保健、教育及生活品質等相關數據的分析而作出。加州已經是連續第二年位居第三；而2024年在全美最不宜移居的州中，加州更上了榜首。

報告顯示，2026年最不宜移居的十個州全部位於美國南部或西部。這些州除密西西比州 （排名第12）外，其安全狀況表現差劣。排名墊底的州生活品質得分也很低，大多數州的教育和醫療保健得分亦低。

ConsumerAffairs的報告指出：「雖然加州和俄勒岡州在教育和醫療保健方面排名較高，但其生活成本可負擔度的排名，印證了存在持續的生活成本危機，兩個州分別在這方面位列第50和第44位。」

報告顯示，加州也是全美第二危險的州，其平均每千名居民中，便發生4.9起暴力犯罪和20.78起財產犯罪。相較之下，全美分別為平均每千名居民3.6起暴力犯罪和17.6起財產犯罪。

報告也引述美國勞工統計局的數據指出，加州的失業率高於全美平均的4.2%；而加州是全美生活成本最高的州。

報告表示：「加州居民的住房成本佔其收入中位數的21.1%，高於全美平均水平的17.6%。加州的生活成本比全美平均水平高出約10.7%，這意味著加州居民日常所需用品及服務的支出，高於大多數美國人。」

根據上述排名，美國最適合移居的州包括新罕布夏州、猶他州、愛達荷州、維吉尼亞州和緬因州。

根據美國人口普查局估計，約有710萬美國人遷居到其他州。

號稱「金州」（The Golden State）的加州，被消費者評為最不適合宜居的三大州之一。圖為加州市中心一景。（Unsplash / Lala Miklós）