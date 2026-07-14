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開法拉利網紅：養車成本CP值比想像高

編譯陳盈霖／綜合報導
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法拉利日常保養費用或不像想像中那麼高。（法拉利官網）
法拉利日常保養費用或不像想像中那麼高。（法拉利官網）

法拉利（Ferrari）向來是許多愛車人的夢想車款，這個義大利超跑品牌不僅售價昂貴，養車成本更讓人感覺高不可攀。然而，專門報導罕見超跑、概念車的SupercarBlondie.com近期分享加州網紅（YouTuber）FML（Ferrari Matt Life）每天開著法拉利360 Modena（Ferrari 360 Modena）的養車成本後，不少人感到意外。

360 Modena車款在所有法拉利車款中，處於一種很特殊的地位，它不僅是款經典車，也是款現代跑車，在兩種車中處於一個絕佳平衡點。該款車問世近30年，可說「夠新，足以作為日常用車」，也可形容其「老到可以被視為經典車款」。

FML分享，該款車於1999年推出時，可說是法拉利入門車款，建議售價為13萬8000美元。「雖然昂貴，但不至於遙不可攀，人們當時確實會拿來作為日常代步車。」如今能買到最便宜法拉利車款，是這個價個近兩倍，以至於入手者更傾向將這類車子放在車庫作為投資品，待未來增值轉手出售。

當FML天天將360 Modena開上路後，發現保養費用和一般人想得不大一樣。原本覺得360 Modena算是「便宜」好養車款，但最後並非如此，主要是車主出現幾個錯誤。這位加州YouTuber坦承，他剛買下這款車時，車子完全沒有保養紀錄，且存在許多機械性問題，他不得不先花5萬元更換多個零件，包括變速箱等。

不過在那之後，一切就順利多了。18個月的駕駛期間，實際維護成本總計「不到5000美元」，包括例行保養及一些突發小故障。如煞車開關故障修理費只花35美元；每年例行保養，包括更換機油、基本零件及燃油成本等則約1000美元。這個價格對於相對現代化的超跑來說，簡直「CP值高得嚇人」。

將所有費用加總，包括買車成本、大型維修及後續保養等，FML估計在這輛法拉利360 Modena上共花費近13萬美元。這個數字不算太糟，但也不是特別理想。

上述經驗讓FML發現自己陷入兩難境地：你可以買一輛較便宜超跑，但可能會帶來嚴重的機械問題；也可考慮買輛價格昂貴，仍在保固期內的現代超跑，問題較少，但價格肯定不便宜。他的建議很簡單：若負擔得起全新或二手超跑，就買一輛有保固的車。儘管如此，部分法拉利車款日常保養費用竟然能低於五位數，仍是個令人震驚的低成本數字。

精華 FAQ

  • 因為在完成初期大修後，他後續18個月的實際維護費用不到5000美元，包含例行保養與小故障修理，像煞車開關修復甚至只要35美元。

  • 他剛買車時發現完全沒有保養紀錄，且有多項機械問題，因此先花5萬元更換多個零件，包含變速箱等關鍵部件，才讓車況恢復正常。

  • 他建議若負擔得起，最好選擇有保固的全新或二手超跑，雖然價格較高，但機械問題較少、日常使用更安心，長期風險也相對較低。

義大利 超跑

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