UCLA新研究：肌酸 可望強化抗癌免疫力

洛加大最新研究發現，肌酸除作用於肌肉外，還可能幫助人體免疫系統更有效對抗癌症。（UCLA）

提到肌酸（Creatine），許多人第一時間想到的是健身、增肌與提升運動表現。不過，最新研究發現，肌酸除作用於肌肉外，還可能幫助人體免疫系統更有效對抗癌症 。研究人員表示，肌酸可增強一類關鍵免疫細胞的功能，在動物實驗中成功減緩腫瘤 生長，未來有望成為癌症免疫治療的輔助策略之一，但目前尚未在人類患者身上證實具有相同效果。

這項研究由洛加大（UCLA ）研究團隊完成，刊登於《iScience》期刊。研究延續團隊過去發現，先前已證實肌酸可提升殺手T細胞（CD8+ T cells）對抗腫瘤的能力；最新研究則進一步發現，肌酸同樣能強化樹突細胞（dendritic cells）的功能。樹突細胞負責辨識腫瘤、啟動免疫反應，並引導殺手T細胞攻擊癌細胞，因此被視為癌症免疫反應的重要「指揮官」。

研究人員發現，在腫瘤周圍營養不足的環境中，樹突細胞會增加對肌酸的吸收，以維持正常運作。當研究團隊為罹患黑色素瘤的小鼠補充肌酸後，不僅腫瘤生長速度明顯減緩，腫瘤內活化的樹突細胞數量也顯著增加，同時釋放更多訊號，吸引其他免疫細胞加入抗癌反應。

除動物實驗外，研究團隊也利用人類樹突細胞進行實驗，結果發現肌酸同樣能提升這些免疫細胞的活化能力。研究人員認為，這顯示肌酸未來有機會應用於樹突細胞疫苗（dendritic cell vaccines），或與現有癌症免疫療法搭配使用，進一步提升治療效果。

研究資深作者、微生物學教授Lili Yang表示，目前癌症免疫療法雖已為許多患者帶來希望，但真正有良好療效的患者，僅占總數約20%至40%。若能同時增強樹突細胞與殺手T細胞的功能，未來或有機會提高免疫療法成功率，讓更多患者受益。

不過，研究團隊也強調，目前所有結果主要來自小鼠及人類細胞實驗，並不代表一般民眾服用肌酸補充劑就能預防或治療癌症。是否在人體產生相同效果，以及最佳使用方式、安全性與適用族群，仍需經過大型臨床試驗進一步驗證。