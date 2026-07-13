公立大學擁有軍用槍械 學生憂鎮壓異議

加州公立大學警方擁有軍用級武器，學生們擔心武器可能被用來鎮壓異議。（美聯社）

為了維護校園安全，加州 許多公立大學都擁有軍用級武器，包括AR-15步槍、手榴彈。

CalMatters指出，根據加州州法，只有當大學認為沒有其他辦法維護平民安全時，校園警方才能擁有軍事裝備。這項於2021年通過的法律還要求，警方必須公開所有裝備交易訊息。

然而，根據CalMatters對加大（UC）、州大（CSU）和社區大學系統共148所公立大學的調查，並非所有大學都完全遵守這項法律的每一項規定。

法律規定，每所大學的州或地方管理委員會（負責批准校園警局採購裝備的單位）必須每年重新批准一份使用政策、提供一份設備使用紀錄和一份武器清單。一旦報告獲得批准並在網上公布，校園警方有30天時間舉辦論壇，供公眾了解警方擁有哪些裝備和提出意見。

然而，在許多情況下，大學或多或少都遺漏了必須申報的訊息，包括製造商的裝備說明、最新庫存和裝備數量。以柏克萊 加大" rel="155062">柏克萊加大 為例，加大理事會去年9月批准其年度報告，但柏克萊加大警方在CalMatters進行四次要求後，才於今年4月7日公布其裝備清單。

此外，儘管州大政策並未授權，但聖荷西州大和舊金山州大皆擁有AR-15步槍。這兩所州大發言人的解釋是，AR-15步槍屬於標準配備，因此無需上報。

與此同時，一些大學擁有未獲批准的武器，例如聖荷西州大擁有33枚催淚瓦斯手榴彈。

聖荷西州大警官湯姆斯（Jermaine Thomas）說：「這些手榴彈儲存在我們的武器庫裡已經很久，我們永遠不會使用它們。」他還補充，警局計畫銷毀這些手榴彈，以及同樣不符合州大政策的衝鋒槍。