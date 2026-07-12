網約車改電動車將補貼上萬元 預計第3季上路

加州為向更清潔的交通系統轉型，通過給予網約車司機資助，鼓勵購買或租賃電動車。（取自California Public Utilities Commission）

推廣清潔交通方案的媒體ACT News報導，加州 公共事業委員會（CPUC）批准一項新的激勵計畫，以協助高流量的預約車司機轉用零排放車輛。該計畫為新車、二手車及每年充電費用提供經濟支援，預計今年第3季啟動。

這項名為「駕駛援助計畫」（Drivers Assistance Program）又稱為「電動網約車 激勵計畫」（Rideshare Incentives for Driving Electric，RIDE），將為符合資格的司機提供最高2萬300美元補貼，用於購買或租賃一部零排放的新車；或給予最高1萬4200美元補貼，用於購買或租賃一部二手零排放車輛。符合資格的司機每年亦可獲得最高1170美元的充電補貼。

該計畫為諸如HopSkipDrive、Lyft和Uber等預約車平台完成大量行程的中低收入司機而設。CPUC表示，激勵措施旨在減少交通排放，也讓經常在加州道路上行駛的司機更容易獲得電動車 。

CPUC主席雷諾茲（John Reynolds）表示：「加州向更清潔的交通系統轉型，取決於讓那些使用道路時間最長的人更容易獲得電動車。這些激勵措施將有助接單量最大的預約車司機在轉用零排放車輛時降低成本，從而減少汙染，協助加州實現氣候目標。」

該計畫將由永續能源中心管理，包括司機申請、激勵款項發放、宣傳推廣、教育培訓和持續支援。符合條件的司機可以透過網上申請。該計畫備有多語言教育材料、一對一客戶支援、各種網上工具協助司機比較車輛價格及可用的激勵措施，以及與社區組織合作，以接觸到合資格的司機。

「清潔里程標準」項目透過增加預約車平台上的零排放車輛數目，減少預約車公司的溫室氣體排放。該項目透過收取預約車公司繳納的監管費用，資助「司機援助計畫」，協助中低收入司機購買電動車。