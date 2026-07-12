沃爾瑪將在加州分店 廣設電動車充電站

美國零售巨頭沃爾瑪將在加州多個城市增設電動車充電站。（美聯社）

全美最大零售商沃爾瑪 （Walmart）表示，他們將在加州 多個分店增設電動車 充電站，會員可享10%充電折扣。

沃爾瑪向SFGate證實，他們計畫在加州安特洛普（Antelope）、布瑞亞（Brea）、佛萊斯諾（Fresno）、士德頓（Stockton）、蘇森市（Suisun City）和委利賀（Vallejo）等地增設電動車快速充電站，但設置日期尚未公布。

沃爾瑪擴大增設充電站對加州車主來說無疑是一大福音，因為電動車在加州雖然十分普及，但充電基礎設施仍相對有限。充電站短缺是包括舊金山在內許多擁有大量電動車的城市最關心的問題，沃爾瑪指出，美國約九成人口居住在離沃爾瑪商店10哩範圍內。

在上述地點增設新充電站是沃爾瑪2023年宣布將在美國各地增設數千個充電樁計畫的一部分，但該公司直到2025年才開始加快增設充電樁的速度。一項分析報告顯示，沃爾瑪今年4月安裝的充電樁數量比兩個月前多出50%。SFGate表示，沃爾瑪已在美國17州超過75個地點設置了電動車充電站，以德州的數量為最多。

沃爾瑪發言人波爾（Kelsey Bohl）在發給SFGate的聲明中說：「沃爾瑪正在打造一個領先全國的零售一體化電動車快速充電網路，致力在顧客購物的同時，提供價格合理、可靠且方便的汽車充電體驗。」

沃爾瑪每個充電站都將配備8到16個快速充電樁，充電樁採用兼容CCS和NACS的高功率充電器，這意味著包括特斯拉在內的大多數電動車都可以在沃爾瑪充電。顧客可以使用沃爾瑪應用程式查詢充電站地點，也可以使用該應用程式付款。

截至今年，沃爾瑪在加州共有272家門市，其中一些是沃爾瑪的「社區超市」，由於面積較小，這些門市不太可能設置充電站。

沃爾瑪旗下的量販店山姆俱樂部（Sam’s Club）也計畫增設充電站。今年，灣區將新增兩家山姆俱樂部，屆時，加州的山姆俱樂部數量將增至32家。

沃爾瑪能源政策總監尼爾森（Matthew Nelson）在領英（LinkedIn）上說：「我們正在兌現我們作出的承諾：提供價格合理、可靠便捷的充電服務。」