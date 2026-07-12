豪華飯店開發「頂狗族」市場 可攜犬入住

愈來愈多豪華飯店開發「頂狗族」市場，讓賓客可以帶著狗狗入住。（取自Pexels）

企業家歐文斯（Morgan Owens）最近帶著她七歲的狗狗雷夫（Ralph）入住豪華飯店，享受了一次宅度假（staycation）。他在飯店裡看Netflix ，也點了客房服務，雷夫享用了專為牠準備的餐點；歐文斯在水療中心做按摩時，雷夫則在飯店綠地裡盡情玩耍。40歲的歐文斯說：「我一直忙於工作。我們這個世代的人經歷過新冠疫情 和其他許多困難，所以我壓根沒有想過生兒育女這件事。」

彭博社表示，被稱為「頂狗族」（Dinkwad，雙薪、無子女、有狗）的群體正在成為旅遊業一個主要的收入來源。這些伴侶放棄生育、用寵物 填補情感空缺，像對待子女一樣對待寵物。為了迎合這類現代家庭的需求，各大飯店紛紛推出迎合寵物需求的高級服務，從狗狗專屬菜單，到專為寵物設計的水療，應有盡有。

財務心理治療師布萊恩-波德文（Lindsay Bryan-Podvin）說：「美國不是一個理想的養兒育女環境。與其說是溺愛寵物，不如說這是能力可及的事。人們會說他們養不起孩子，但養條狗、帶牠去度假還辦得到。」

根據美國寵物用品協會（American Pet Products Association）報告，美國2025年約53%的人擁有寵物，以千禧世代最高。預計寵物產業今年的消費金額將達到1650億美元。摩根士丹利最近公布的一份調查報顯示，美國18到34歲的民眾中有34%打算養寵物，正是在寵物身上花最多錢的群體。

位於加州蒙特瑞的Sanctuary Beach Resort於2024年完成翻新，目的在為想要盡情享受旅行樂趣的賓客打造奢華體驗，尤其適合帶著愛犬前往。 賓客體驗及計畫總監史德吉斯（Kelli Sturges）說：「我來自紐約，是個頂客族（DINK）。一個像我們這樣可以放鬆身心的地方，對我們這種沒有子女的人來說很重要。」

38歲的「頂狗族」戴斯（Charlie Dice）和丈夫養有兩隻狗，他們會帶著狗狗們搭飛機四處旅行。她查詢過一些半私人寵物飛行服務，不會將寵物放在貨艙；她也查詢過一些專門的寵物跨洲航班，但單程票價高達6000美元。 她說：「我們會尋找可以接待寵物的飯店，如果狗狗不能一起去，我們絕對不會把牠們留在寵物旅館。」