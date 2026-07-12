豪華飯店開發「頂狗族」市場 可攜犬入住
企業家歐文斯（Morgan Owens）最近帶著她七歲的狗狗雷夫（Ralph）入住豪華飯店，享受了一次宅度假（staycation）。他在飯店裡看Netflix，也點了客房服務，雷夫享用了專為牠準備的餐點；歐文斯在水療中心做按摩時，雷夫則在飯店綠地裡盡情玩耍。40歲的歐文斯說：「我一直忙於工作。我們這個世代的人經歷過新冠疫情和其他許多困難，所以我壓根沒有想過生兒育女這件事。」
彭博社表示，被稱為「頂狗族」（Dinkwad，雙薪、無子女、有狗）的群體正在成為旅遊業一個主要的收入來源。這些伴侶放棄生育、用寵物填補情感空缺，像對待子女一樣對待寵物。為了迎合這類現代家庭的需求，各大飯店紛紛推出迎合寵物需求的高級服務，從狗狗專屬菜單，到專為寵物設計的水療，應有盡有。
財務心理治療師布萊恩-波德文（Lindsay Bryan-Podvin）說：「美國不是一個理想的養兒育女環境。與其說是溺愛寵物，不如說這是能力可及的事。人們會說他們養不起孩子，但養條狗、帶牠去度假還辦得到。」
根據美國寵物用品協會（American Pet Products Association）報告，美國2025年約53%的人擁有寵物，以千禧世代最高。預計寵物產業今年的消費金額將達到1650億美元。摩根士丹利最近公布的一份調查報顯示，美國18到34歲的民眾中有34%打算養寵物，正是在寵物身上花最多錢的群體。
位於加州蒙特瑞的Sanctuary Beach Resort於2024年完成翻新，目的在為想要盡情享受旅行樂趣的賓客打造奢華體驗，尤其適合帶著愛犬前往。 賓客體驗及計畫總監史德吉斯（Kelli Sturges）說：「我來自紐約，是個頂客族（DINK）。一個像我們這樣可以放鬆身心的地方，對我們這種沒有子女的人來說很重要。」
38歲的「頂狗族」戴斯（Charlie Dice）和丈夫養有兩隻狗，他們會帶著狗狗們搭飛機四處旅行。她查詢過一些半私人寵物飛行服務，不會將寵物放在貨艙；她也查詢過一些專門的寵物跨洲航班，但單程票價高達6000美元。 她說：「我們會尋找可以接待寵物的飯店，如果狗狗不能一起去，我們絕對不會把牠們留在寵物旅館。」
「頂狗族」指雙薪、無子女、養狗的伴侶或家庭，他們把寵物視為家人，願意在旅行與生活中為狗狗投入更多金錢與時間。 飯店提供狗狗專屬餐點、可攜犬入住、寵物水療與綠地活動空間等服務，讓主人與寵物都能在住宿期間享受高規格體驗。 美國寵物擁有率高、寵物產業規模龐大，年輕世代又更願意在寵物身上花錢；加上部分人不打算生育，帶動飯店與旅遊業加碼布局。
精華 FAQ
「頂狗族」指雙薪、無子女、養狗的伴侶或家庭，他們把寵物視為家人，願意在旅行與生活中為狗狗投入更多金錢與時間。
飯店提供狗狗專屬餐點、可攜犬入住、寵物水療與綠地活動空間等服務，讓主人與寵物都能在住宿期間享受高規格體驗。
美國寵物擁有率高、寵物產業規模龐大，年輕世代又更願意在寵物身上花錢；加上部分人不打算生育，帶動飯店與旅遊業加碼布局。
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