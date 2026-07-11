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新淘金熱 大型採礦業進駐瑪利波薩

編譯組╱綜合報導
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位於瑪利波薩縣的一座具有歷史意義、價值可能高達數十億美元的金礦距離重新開工又近了...
位於瑪利波薩縣的一座具有歷史意義、價值可能高達數十億美元的金礦距離重新開工又近了一步。（Lode Gold）

紐約郵報報導，加州可能正處於數個世代以來最大規模淘金熱的邊緣。

加拿大採礦公司Lode Gold Resources Inc.宣布，已啟動位於瑪利波薩縣（Mariposa  County）歷史悠久的「佛利蒙特金礦」工程技術研究。此舉為重啟這座傳奇性「母脈」礦區的最新進展，該地底據信埋藏著價值超過80億美元的財寶。該公司8日已將一份符合加拿大證券法規、由獨立專業人士編製的礦產技術報告送交主管機關公開揭露。

該公司將這項計畫宣傳為一場現代版的尋寶之旅。

這片幅員遼闊的礦區占地超過3000英畝，屬私有土地並擁有礦產權。區內包含兩座現存的礦井、長約23公里的地下隧道，以及過去數十年勘探中完成的鑽探紀錄。根據2026年7月的黃金價格估算，Lode Gold預計該礦床仍含有高達197萬8568盎司的評估黃金儲量，總價值逾82億美元。

一份向投資人的簡報顯示，該金礦僅有約8%的黃金被開採，意味仍有92%的黃金深鎖在內華達山脈之下。該公司指出，在目前的礦產資源評估範圍之外，還另有約15萬6000盎司的黃金，暗示這座古礦蘊藏的貴金屬總量可能比帳面上掌握的還多。

「佛利蒙特金礦」最早於加州淘金熱時期啟用，1942年停止營運。根據該公司資料，過去的營運商在黃金每盎司僅35美元的時代開採，當時的礦石平均每噸可產出10.7克黃金。雖然Lode Gold尚未宣布礦工何時將重返地下，但表示會在「近期內」恢復生產。

該項目是加州歷史悠久的「母脈」地區礦業復興浪潮的一部分。在當前高金價的推波助瀾下，許多長期閒置的礦床正重新煥發出生機。儘管採礦業在現行法規下仍受到極嚴格的監管，且向來以高風險著稱，但因黃金價格暴漲，已重新點燃了各界的興奮之情。瑪利波薩寶石與礦物俱樂部的Randy Bolt表示：「光是今年，金價就幾乎逼近每盎司5000美元的大關，這無疑帶來了全新的關注度。」

對於這座淘金小鎮居民而言，這場重新燃起的爭奪戰不僅僅是為了發家致富。瑪利波薩商會的Jacob Hawley指出：「這讓小鎮重新活了過來。鎮上現在到處都是人，我們希望有更多人來到這裡，希望大家能在此成家立業，享受這個社區。」

精華 FAQ

  • 公司已啟動工程技術研究，並向主管機關公開提交技術報告，作為重啟這座傳奇金礦的最新進展；但實際恢復採礦的時間，仍只表示將在近期內推進。

  • 礦區超過3000英畝，含兩座現存礦井與約23公里地下隧道。公司估計仍有197萬8568盎司黃金，按2026年7月金價計算，總價值逾82億美元。

  • 因為高金價讓長期閒置礦床重新受到追捧，也為瑪利波薩帶來人潮與商機。當地商會認為，礦業復興不僅可能帶來投資，也能讓小鎮恢復活力。

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