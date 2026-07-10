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每天塞車8.5小時 洛城蟬聯全美最「堵」城

記者子為/綜合報道
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洛杉磯在全美50個人口最多的都會區中，蟬聯「全美交通最壅塞城市」第一名。圖為洛杉...
洛杉磯在全美50個人口最多的都會區中，蟬聯「全美交通最壅塞城市」第一名。圖為洛杉磯堵車狀況。（記者子為╱攝影）

對不少洛杉磯人來說，塞車已是家常便飯。一項最新調查再次證明，這座城市依舊是全美最擁擠都會區。根據ConsumerAffairs近期的研究，洛杉磯在全美50個人口最多都會區中，蟬聯「全美交通最壅塞城市」第一名。

研究指出，塞車不只浪費時間，也與行車安全息息相關。洛加大UCLA）學者Michael Manville表示，交通密度是預測車禍發生的重要指標之一，車流越密集，發生事故的機率越高。

ConsumerAffairs研究團隊綜合分析全美50個大型都會區的平均開車通勤時間、平日交通壅塞時數，以及每10萬人口致命車禍率後，評選出全美交通最糟糕城市。排名前五名依序為：洛杉磯、華盛頓特區、紐約、舊金山及休士頓。

其中，洛杉磯駕駛平均單程通勤時間約30分鐘，排名全美第六；但平日道路壅塞時間高達8小時27分鐘，高居全美第一，比去年調查增加36分鐘，每10萬人口致命車禍率則為7.09人。

隨著2026年世界盃及2028年奧運的到來，洛杉磯交通壓力備受關注。為改善壅塞情況，洛杉磯今年5月完成Los Angeles Metro D Line延伸工程第一階段，希望提供市中心與西區之間更多公共運輸選擇，減少民眾對開車的依賴。

排名第二的華盛頓特區，則擁有全美最長的開車通勤時間，平均單程需33分鐘。不過，紐約大學今年4月的報告指出，愈來愈多民眾改騎共享電動滑板車或自行車。

排名第三的紐約，平均單程通勤時間31分鐘，平日壅塞時間達6小時39分鐘。不過，相較其他塞車城市，紐約交通安全表現相對較佳，每10萬人口致命車禍率僅4.24人，是此次調查中最低的城市之一。

舊金山排名第四，平均單程通勤時間達32分鐘，僅次於華盛頓特區。當地近年率先在加州設置固定測速照相機後，官方表示超速案件已下降近80%，每天約減少4萬件超速行為。

排名第五的休士頓則呈現另一種挑戰。雖然平均通勤時間約30分鐘，但每10萬人口致命車禍率高達10.33人，是前五名中最高。隨著世界盃賽事登場，當地不少駕駛反映高速路車流愈來愈多，甚至改走城市道路。

至於交通最順暢城市，由紐約州的Rochester奪下第一，平均單程通勤僅21分鐘，為全美最短。

精華 FAQ

  • ConsumerAffairs綜合分析50個大型都會區的平均通勤時間、平日交通壅塞時數，以及每10萬人口致命車禍率，據此排名；洛杉磯因塞車最久而居首。

  • 洛杉磯平均單程通勤約30分鐘，排全美第6，但平日道路壅塞達8小時27分鐘、居全美第一，且每10萬人口致命車禍率為7.09人，反映交通與安全壓力都很高。

  • 前五名依序是華盛頓特區、紐約、舊金山與休士頓。華府通勤最久，紐約相對安全較佳；舊金山靠測速照相減少超速；休士頓致命車禍率最高。

洛杉磯 UCLA 洛加大

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