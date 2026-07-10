前雷德蘭警局副局長 「這原因」去年收入居全州市級公務員之冠
一名前加州雷德蘭警局（Redlands Police Department）副局長是2025年加州年收入最高的市級公務員，但他在2025年一天班也沒上過，而且在當年4月就退休了。
聖伯納汀諾太陽報（San Bernardino Sun）報導，加州主計長辦公室（State Controller's Office）6月30日公布的紀錄顯示，前雷德蘭警局副局長馬丁尼茲（Travis Martinez）2025年的收入除了8萬1804美元的正規年薪之外，還包括89萬零467美元的「其他收入」和23萬1099美元的一次性報酬。此外，市府還支付他5萬5864美元的退休金和醫療福利，使其年度總收入高達約126萬美元。
主計長辦公室這份報告並未公布員工姓名，雷德蘭市府官員和馬丁尼茲本人也未對這項年收入作出證實。
事實上，在2025年4月退休前，馬丁尼茲已帶薪休假了18個月。在帶薪休假前，馬丁尼茲和市府簽署了一份和解協議，市府承諾將支付他約87萬2000美元，以換取他放棄2023年6月對市府提出的訴訟，並要他在十天內退休。
馬丁尼茲在對市府提出的起訴書中表示，市府官員對他進行報復，因為他舉報了不當行為，包括試圖掩蓋與一起與Metrolink列車致命交通事故有關的安全隱憂證據，該事故導致一名雷德蘭婦人和她11歲的女兒喪生。
馬丁尼茲還稱，在他向聯邦調查局舉報時任副局長里斯（Mike Reiss）的性騷擾行為後，市府官員對他進行了報復。他表示，他之所以尋求聯邦介入，是因為他認為市府內部並未妥善處理這些指控。他指出市府高層向他施壓，要求他忽視這些不當行為並保持沉默。
主計長資料顯示，他雖只領8萬1804美元年薪，卻另有89萬零467美元其他收入、23萬1099美元一次性報酬，加上市府支付退休金與醫療福利，總額約126萬美元。 馬丁尼茲在帶薪休假前與市府簽署和解協議，市府承諾支付約87萬2000美元，條件是他放棄2023年6月提起的訴訟，並在10天內退休。 他指控市府因他揭發不當行為而報復，包括試圖掩蓋與Metrolink致命事故相關的安全證據，及他向FBI檢舉時任副局長里斯的性騷擾行為，並稱高層要他保持沉默。
精華 FAQ
主計長資料顯示，他雖只領8萬1804美元年薪，卻另有89萬零467美元其他收入、23萬1099美元一次性報酬，加上市府支付退休金與醫療福利，總額約126萬美元。
馬丁尼茲在帶薪休假前與市府簽署和解協議，市府承諾支付約87萬2000美元，條件是他放棄2023年6月提起的訴訟，並在10天內退休。
他指控市府因他揭發不當行為而報復，包括試圖掩蓋與Metrolink致命事故相關的安全證據，及他向FBI檢舉時任副局長里斯的性騷擾行為，並稱高層要他保持沉默。
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