拉斯維加斯谷遷入買房 南加洛杉磯、聖荷西居民占多數

從線上房地產交易平台Realtor.com的數字顯示，南加州的洛杉磯和聖荷西居民對拉斯維加斯房屋搜尋量，超過來自其他八個都會區的總搜尋量，意味著前兩者居民對拉斯維加斯的房屋興趣甚濃。（示意圖，Unsplash / Grant Cai）

一項最新的報告顯示，洛杉磯 和聖荷西 居民持續是遷往拉斯維加斯山谷並在此置業的主要動力。

根據線上房地產交易平台Realtor.com的最新報告數字，今年第一季度，拉斯維加斯谷以外地區的尋屋訪客到Realtor.com網站搜尋該谷房屋的瀏覽量中，有23.7%是來自加州 的洛杉磯—長堤—安那罕都會，緊隨其後的亦是來自加州的聖荷西—桑尼維爾—聖塔克拉拉都會區，占8.5%。換言之，拉斯維加斯谷以外居民搜尋該谷房屋的瀏覽量中，多達三成（32.2%）來自加州。

上述數據顯示，到Realtor.com網站尋找拉斯維加斯谷房源的搜尋量來源為57%來自其他州、38%來自拉斯維加斯本身都會區內、2.9%來自國際地區、1%來自拉斯維加斯谷所在的內華達州但卻在該谷以外的地區。

Realtor.com高級經濟學家史密斯（Anthony Smith）在給「拉斯維加斯評論報」（Las Vegas Review-Journal）的電郵中表示：「洛杉磯和聖荷西兩地對拉斯維加斯谷的房屋需求總和，超過了其餘八個都會區的總和。」

至於拉斯維加斯谷內的居民搜尋房屋的所在地排名中，占最大份額的是亞利桑那州內的鳳凰城—梅薩—錢德勒都會區（Phoenix-Mesa-Chandler metro），為所有搜尋量的6.1%；其次是加州的河濱—聖伯納汀諾—安大略都會區，占4.3%，再接下來是亞利桑那州的圖森（Tucson），占4.2%。