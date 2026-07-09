拉斯維加斯谷遷入買房 南加洛杉磯、聖荷西居民占多數
一項最新的報告顯示，洛杉磯和聖荷西居民持續是遷往拉斯維加斯山谷並在此置業的主要動力。
根據線上房地產交易平台Realtor.com的最新報告數字，今年第一季度，拉斯維加斯谷以外地區的尋屋訪客到Realtor.com網站搜尋該谷房屋的瀏覽量中，有23.7%是來自加州的洛杉磯—長堤—安那罕都會，緊隨其後的亦是來自加州的聖荷西—桑尼維爾—聖塔克拉拉都會區，占8.5%。換言之，拉斯維加斯谷以外居民搜尋該谷房屋的瀏覽量中，多達三成（32.2%）來自加州。
上述數據顯示，到Realtor.com網站尋找拉斯維加斯谷房源的搜尋量來源為57%來自其他州、38%來自拉斯維加斯本身都會區內、2.9%來自國際地區、1%來自拉斯維加斯谷所在的內華達州但卻在該谷以外的地區。
Realtor.com高級經濟學家史密斯（Anthony Smith）在給「拉斯維加斯評論報」（Las Vegas Review-Journal）的電郵中表示：「洛杉磯和聖荷西兩地對拉斯維加斯谷的房屋需求總和，超過了其餘八個都會區的總和。」
至於拉斯維加斯谷內的居民搜尋房屋的所在地排名中，占最大份額的是亞利桑那州內的鳳凰城—梅薩—錢德勒都會區（Phoenix-Mesa-Chandler metro），為所有搜尋量的6.1%；其次是加州的河濱—聖伯納汀諾—安大略都會區，占4.3%，再接下來是亞利桑那州的圖森（Tucson），占4.2%。
今年第一季度，來自洛杉磯—長堤—安那罕都會區的搜尋量最高，占23.7%；其次是聖荷西—桑尼維爾—聖塔克拉拉都會區，占8.5%，兩地合計最突出。 根據報告，拉斯維加斯谷以外的搜尋訪客中，來自加州洛杉磯與聖荷西兩大都會區合計占32.2%，顯示加州仍是拉斯維加斯房市外來需求的核心來源。 拉斯維加斯谷內居民搜尋的外地房市，以亞利桑那州鳳凰城—梅薩—錢德勒都會區最多，占6.1%；其次是加州河濱—聖伯納汀諾—安大略，占4.3%，再來是圖森，占4.2%。
精華 FAQ
今年第一季度，來自洛杉磯—長堤—安那罕都會區的搜尋量最高，占23.7%；其次是聖荷西—桑尼維爾—聖塔克拉拉都會區，占8.5%，兩地合計最突出。
根據報告，拉斯維加斯谷以外的搜尋訪客中，來自加州洛杉磯與聖荷西兩大都會區合計占32.2%，顯示加州仍是拉斯維加斯房市外來需求的核心來源。
拉斯維加斯谷內居民搜尋的外地房市，以亞利桑那州鳳凰城—梅薩—錢德勒都會區最多，占6.1%；其次是加州河濱—聖伯納汀諾—安大略，占4.3%，再來是圖森，占4.2%。
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